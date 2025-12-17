    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicron Technology AktievorwärtsNachrichten zu Micron Technology
    Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an

    Für Sie zusammengefasst
    • Micron erwartet Umsatz von 18,3-19,1 Mrd. USD.
    • Analysten rechneten nur mit 14,4 Mrd. USD Umsatz.
    • Nachfrage durch KI-Rechenzentren treibt Wachstum.
    BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchipspezialist Micron Technology hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern erwartet im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, wie er am Mittwochabend in Boise (Idaho) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 14,4 Milliarden Dollar gerechnet. Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Micron bietet vor allem Arbeitsspeicher- und Festspeicherchips an. Die Aktie zog nachbörslich um zuletzt noch 3,4 Prozent an, nachdem KI-Bewertungsskepsis im regulären Handel viele Tech-Werte belastet hatte./menmis

    Micron Technology

    +5,05 %
    -3,42 %
    -3,52 %
    +54,32 %
    +122,20 %
    +368,51 %
    +231,60 %
    +1.568,40 %
    +560,49 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 203,3 auf Lang & Schwarz (17. Dezember 2025, 22:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -5,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 216,31 Mrd..

    Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -38,44 %/-31,05 % bedeutet.




