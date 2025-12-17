Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an
- Micron erwartet Umsatz von 18,3-19,1 Mrd. USD.
- Analysten rechneten nur mit 14,4 Mrd. USD Umsatz.
- Nachfrage durch KI-Rechenzentren treibt Wachstum.
BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchipspezialist Micron Technology hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern erwartet im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, wie er am Mittwochabend in Boise (Idaho) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 14,4 Milliarden Dollar gerechnet. Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Micron bietet vor allem Arbeitsspeicher- und Festspeicherchips an. Die Aktie zog nachbörslich um zuletzt noch 3,4 Prozent an, nachdem KI-Bewertungsskepsis im regulären Handel viele Tech-Werte belastet hatte./menmis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie
Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 203,3 auf Lang & Schwarz (17. Dezember 2025, 22:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -5,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 216,31 Mrd..
Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -38,44 %/-31,05 % bedeutet.
Der Speicherchip-Gigant Micron Technology geht aufs Ganze und sorgt zum Wochenstart für Aufsehen. Inmitten des weltweiten KI-Goldrauschs kündigt das Unternehmen eine gewaltige Expansion an, die das Kräfteverhältnis in der Halbleiterbranche neu ordnen könnte. Während die Konkurrenz schläft, stellt sich für Anleger jetzt die entscheidende Frage: Ist dies der Startschuss für die nächste Rallye oder übernimmt sich der Konzern?
Micron Technology (MU) – Auf dem Weg zum Ziel
Die Aktie von Micron Technology (MU) befindet sich in einem stabilen und sich beschleunigenden Aufwärtstrend, der primär durch einen fundamentalen Wandel getragen wird.
Die bullische These basiert auf dem KI-Superzyklus und der HBM-Dominanz von Micron:
|Faktor
|Status
|Details
|HBM-Boom & Margen
|✅ Extrem Positiv
|Die Bruttomarge überstieg in Q4 2025 erstmals seit 2018 die Marke von 50%, getrieben durch die Premium-Preise für High-Bandwidth Memory (HBM) . Micron liefert HBM3E für Nvidias KI-Beschleuniger
|EPS-Erwartung 2026
|✅ Sehr Hoch
|Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2026 (FY2026) einen Gewinn je Aktie (EPS) von ca. $16,71 bis $19,00 . Diese dramatisch hohen Erwartungen sind der Haupttreiber für das Kursziel.
|Speicherpreise
|✅ Positiv
|Der breitere DRAM- und NAND-Markt erlebt ebenfalls deutliche Preissteigerungen (+8–18% DRAM, +5–10% NAND erwartet in Q4 2025), was Microns Gesamtprofitabilität stützt .
Besonders spannend finde ich den Boom bei HBM und Rechenzentren – genau die Bereiche, wo auch Nvidia & Co. profitieren. Micron ist hier nicht mehr bloß Zulieferer, sondern ein echter strategischer Player. Und das bei weiterhin starker Bilanz (12 Mrd. Cash) und Dividende.
Klar, der Kurs hat schon gut vorweggenommen – aber ich glaube, da ist langfristig noch einiges drin, wenn das Team liefert. Micron wird vom "zyklischen Speicherhersteller" gerade zum strukturellen Gewinner des KI-Zeitalters. So zumindest meine Ansicht.
Langfristig halte ich: 💪