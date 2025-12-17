Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 203,3 auf Lang & Schwarz (17. Dezember 2025, 22:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um -5,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Micron Technology bezifferte sich zuletzt auf 216,31 Mrd..

Micron Technology zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von -38,44 %/-31,05 % bedeutet.