TempraMed erweitert durch neue Produktionsstätte in Florida seine Produktionskapazität in den USA

Die neue Anlage steigert die Produktionskapazität, senkt die Herstellungskosten der verkauften Produkte (COGS) und verbessert den Service für B2B-Kunden, um der prognostizierten steigenden Nachfrage nach Produkten gerecht zu werden

Highlights:

- Der Produktionsstandort in Florida erweitert TempraMeds Produktionspräsenz in den USA

- Erhöht die Kapazität, um der steigenden Nachfrage von Gesundheitseinrichtungen, Apotheken, Kostenträgern und Geräteherstellern gerecht zu werden

- Verkürzt Lieferzeiten und verbessert den Service für Kunden in den USA, wo bislang der Großteil der Produkte verkauft wurde

- Senkt die Herstellungskosten der verkauften Produkte (COGS) durch lokale Produktion, verbesserte Logistikeffizienz und fortschrittliche Fertigungsprozesse

- Erschließt neue globale Märkte für B2B-Kunden sowie große, international tätige Einzelhändler

- Stärkt TempraMeds langfristige Kommerzialisierungsstrategie und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette

Vancouver, BC – 17. Dezember 2025 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein Innovator im Bereich der Medizintechnik, der die Lagerung und Verwaltung temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich bekannt zu geben, dass es eine weitere US-Produktionsstätte in Florida eröffnet hat. Der zusätzliche Standort erweitert die Betriebskapazität des Unternehmens und verbessert seine Fähigkeit, die schnell wachsende Nachfrage nach den temperaturstabilen Medikamentenaufbewahrungsgeräten von TempraMed in den USA und weltweit zu erfüllen.

Aufgrund der erwarteten B2B-Nachfrage wird die neue Anlage die hochvolumige Produktion der Kernproduktlinie von TempraMed unterstützen – einschließlich VIVI Cap, VIVI Epi sowie der künftigen Produkte, einschließlich der intelligenten Lagerplattform VIVI Box – und gleichzeitig verbesserte Lieferzeiten, strengere Qualitätskontrollen und mehr Flexibilität in der Lieferkette ermöglichen. Durch die Lokalisierung der Produktion innerhalb der USA ist das Unternehmen auch in der Lage, die Herstellungskosten der verkauften Produkte (COGS) durch eine optimierte Logistik, eine geringere Abhängigkeit von Importen und optimierte Fertigungsabläufe deutlich zu senken.