Nach 150% Plus in 1 Jahr: Diese Aktie ist auf dem Weg "von gut zu großartig!"

Die Aktie, die in den vergangenen 12 Monaten schon 150 Prozent hinzugewonnen hat und damit sämtliche Bank-Aktien in den Schatten stellt, sei auf dem Weg "von gut zu großartig", schreibt BofA-Analyst Tarik El Mejjad am Mittwoch,

Mit einem ehrgeizigen Plan zur Profitabilitätssteigerung und einer attraktiven Kapitalrückführung setzt die Großbank auf Kostensenkungen und eine digitale Zukunft, um langfristig herausragende Renditen zu erzielen. Die Analysten von Bank of America haben das Kursziel auf 85 Euro angehoben, was eine Kurssteigerung von 35 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.

SocGen wolle bis 2028 eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 13 Prozent erreichen, gegenüber 10 Prozent im Jahr 2025. Die Haupttreiber dieses Wachstums sind eine strikte Fokussierung auf Kostensenkungen und eine effiziente Kapitalverwendung. Im Zeitraum von 2025 bis 2028 wird ein durchschnittliches EPS-Wachstum von über 20 Prozent erwartet – eines der höchsten weltweit. Die Bank hebt sich damit deutlich von der Konkurrenz ab und dürfte für Investoren zunehmend attraktiv werden.

Ein zentrales Element der Strategie von SocGen ist die Weiterentwicklung ihres französischen Geschäftsmodells hin zu einer digitalen Bank. Das Unternehmen plant, die bestehenden Plattformen von BoursoBank und SG Network zusammenzuführen, um so die Effizienz erheblich zu steigern. Dieser Schritt ist notwendig, um die strukturell niedrige Profitabilität zu überwinden, die durch geringe Margen und hohe Betriebskosten geprägt ist. Die Fusion dieser beiden Einheiten ermöglicht es SocGen, sich als Vorreiter der digitalen Transformation im europäischen Bankensektor zu positionieren.

Die Bank strebt eine jährliche Umsatzsteigerung von etwa 3 Prozent an, und zwischen 2025 und 2028 sollen zwischen 15 und 18 Milliarden Euro Kapital an die Aktionäre zurückzugegeben werden, was 30 bis 40 Prozent der Marktkapitalisierung entspricht.

Mit einer klaren Strategie zur Steigerung der Rentabilität und einer gut geplanten digitalen Transformation bietet Societe Generale ein starkes Potenzial für Investoren. Trotz des bereits starken Wachstums im Jahr 2025 biete der Titel weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





