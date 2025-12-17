Ching-Ray Chang, Mitglied des Verwaltungsrats der Hon Hai Technology Group (Foxconn), wird als UNESCO Quantum 100 Honoree ausgezeichnet

TAIPEI, 17. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- In Anerkennung seiner langjährigen Beiträge zur Förderung der Quantenforschung, der Bildung sowie der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie wurde Ching-Ray Chang, Mitglied des Verwaltungsrats der Hon Hai Technology Group („Foxconn") (TWSE:2317), als Honoree der globalen Initiative „Quantum 100" ausgewählt, der Leitinitiative der IYQ 2025, dem von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und Quantentechnologie.

Professor Chang, der außerdem Distinguished Chair Professor (Inhaber eines herausragenden Lehrstuhls) an der Chung Yuan Christian University in Taiwan sowie Mitglied des Quantum Technology Advisory Committee des Hon Hai Research Institute ist, hat in den vergangenen Jahren strategische Impulse für die Quantentechnologie-Roadmap von Foxconn sowie die Forschungsrichtung des Unternehmens gegeben. Mit seinen Beiträgen unterstützt er die Bemühungen der Gruppe, ihre Forschungs- und Entwicklungskapazitäten im Bereich der Quantenphysik auf das globale Ökosystem abzustimmen sowie ihre Fertigungskapazitäten für Ionenfallen-Quantencomputer zu erweitern.

Anlässlich des 100. Jahrestags der Entstehung der Quantenmechanik hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Jahr 2025 zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und Quantentechnologie (IYQ 2025) erklärt; die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hat dazu mit Quantum 100 eine Leitinitiative gestartet, um die vielfältigen Menschen hinter Quantenwissenschaft und Quantentechnologie zu würdigen.

Professor Chang spielte eine zentrale Rolle beim Aufbau der taiwanesischen Infrastruktur für Quantenforschung und -ausbildung. Als Autor von mehr als 280 wissenschaftlichen Fachpublikationen und Inhaber von über 28 Patenten engagiert er sich aktiv in der populärwissenschaftlichen Vermittlung sowie in der Öffentlichkeitsarbeit, macht komplexe Quantenkonzepte zugänglich und fördert ein besseres gesellschaftliches Verständnis von Quantentechnologie.

Professor Chang war zuvor Bereichsleiter auf Senior-Ebene sowie amtierender Präsident der National Taiwan University (NTU). Dort gründete er das NTU–IBM Quantum Hub, das heute als eines der aktivsten akademischen Quanten-Zentren in Asien gilt, und verankerte Quantencomputing im offiziellen Lehrplan der NTU. Er gründete an der Chung Yuan Christian University (CYCU) ein Zentrum für Quanteninformation, leitete nationale Quanten-Ausbildungsprogramme sowie prägte die Einführung von Quantenbildung sowohl an Schulen als auch auf Hochschulebene, wodurch er systematisch Taiwans nächste Generation von Quantentalenten förderte.

Professor Chang ist Gründungspräsident der Taiwan Association of Quantum Computing and Information Technology (TAQCIT). In dieser Funktion half er, Taiwans nationale Roadmap für die Entwicklung der Quantentechnologie zu gestalten, stärkte die Koordination zwischen Wissenschaft, Industrie sowie Regierung, einschließlich des Quantum Taiwan Forum, einer zentralen Plattform, die Taiwans Stärken in der Halbleiterindustrie mit dem globalen Quantentechnologie-Ökosystem verbindet.

