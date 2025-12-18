Ascension Advisory schließt im Auftrag von OpenGate Capital einen Vertrag über den Verkauf mit Rückmietung von Industrieimmobilien in Toledo, Spanien, ab

TOLEDO, SPANIEN / ACCESS Newswire / 17. Dezember 2025 / Ascension Advisory freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer Verkaufstransaktion mit Rückmietung (Sale-and-Lease-Back) bezüglich Industrieimmobilien in Toledo, Spanien, im Auftrag der Aluminium Solutions Group (ASG), einem Portfoliounternehmen von OpenGate Capital, bekannt zu geben.

Die Aluminium Solutions Group ist ein industrielles Fertigungsunternehmen, das sich auf Extrusions- und Mehrwertlösungen für Aluminium spezialisiert hat und eine Reihe von industriellen und kommerziellen Endmärkten in ganz Europa bedient. OpenGate Capital ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft, die sich mit dem Erwerb und Betrieb von Unternehmen befasst, um durch operative Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen.

Die Transaktion umfasste eine 44.026 Quadratmeter große Industrieanlage auf einem 56.330 Quadratmeter großen Grundstück, die für den Betrieb von ASG in Spanien, Extrusiones de Toledo („EXTOL“), von entscheidender Bedeutung ist. Im Rahmen des Sale-and-Lease-Back-Geschäfts schloss EXTOL einen neuen langfristigen Triple-Net-Mietvertrag ab, der es dem Unternehmen ermöglicht, die vollständige operative Kontrolle über die wichtige Immobilie zu behalten und gleichzeitig einen erheblichen Wert aus der Immobilie für das Geschäft zu erschließen.

Der Erlös aus der Transaktion wurde zur Stärkung der Bilanz von ASG und zur Schaffung zusätzlicher Flexibilität zur Unterstützung operativer Initiativen und des langfristigen Wachstums verwendet.

Die Anlage in Toledo spielt eine zentrale Rolle in der Produktionsstruktur von ASG und profitiert von einer strategisch günstigen Lage mit guter logistischer Anbindung und Zugang zu wichtigen europäischen Märkten. Der Mietvertrag enthält jährliche Mietsteigerungsklauseln und wird durch eine solide Unternehmensgarantie abgesichert, was langfristige Stabilität und Übereinstimmung zwischen dem Mieter und dem Immobilieninvestor gewährleistet.

„Diese Transaktion spiegelt unseren kontinuierlichen Fokus auf die Stärkung unserer Portfoliounternehmen wider, indem wir ihre Kapitaleffizienz verbessern und gleichzeitig die operative Flexibilität der Unternehmen bewahren“, sagte Stéphane Feldmann, Principal bei OpenGate Capital.

„Gut strukturierte Sale-and-Lease-Back-Transaktionen wie diese ermöglichen es Unternehmen mit Private-Equity-Unterstützung, ihre Kapitalstruktur zu optimieren und Kapital für renditestärkere Zwecke innerhalb des Unternehmens umzuschichten. Diese erfolgreiche Transaktion zeigt, wie Immobilien strategisch genutzt werden können, um Wachstumsinitiativen, Modernisierung und operative Effizienz für Industrieunternehmen zu fördern und gleichzeitig die Flexibilität für den täglichen Betrieb zu bewahren“, erklärte Chelsea Mandel, Managing Director bei Ascension Advisory. „Weltweit nutzen Private-Equity-Firmen zunehmend Sale-and-Lease-Back-Transaktionen als zentrale Portfoliostrategie, um Werte zu erschließen und das kontinuierliche Wachstum ihrer operativen Unternehmen zu unterstützen.“