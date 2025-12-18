    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Die Banking Academy of Vietnam und die Vantage Foundation gehen eine strategische Partnerschaft zur Förderung der Finanzbildung ein

    HANOI, Vietnam, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Banking Academy of Vietnam (BAV) und die Vantage Foundation haben am 16. Dezember im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der Zentrale der Banking Academy in Hanoi eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet und damit ihre strategische Partnerschaft offiziell besiegelt. Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für die Zusammenarbeit zur Unterstützung künftiger Bildungsinitiativen, wobei die Durchführung des Programms bis 2026 geplant ist.

    An der Zeremonie nahmen hochrangige Führungskräfte und Vertreter beider Institutionen teil. Die Banking Academy of Vietnam wurde vertreten durch Assoc. Prof. Dr. Pham Thi Hoang Anh, amtierende Präsidentin; Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Phuong, Vizepräsident; Assoc. Prof. Dr. Tran Viet Dung, Direktor des Instituts für Bankenforschung, und Assoc. Herr Prof. Dr. Le Ngoc Thang, Leiter der Personalabteilung. Die Vantage Foundation wurde durch Herrn Adam Siew, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung, Herrn Floyd Wang, Hauptvertreter in Vietnam, und Frau Monica Wang, Leiterin der Abteilung für globale Projekte, vertreten.

    Die Veranstaltung begann mit einem formellen Empfang und der Vorstellung der Delegierten, gefolgt von Einführungsvideos, in denen die Missionen und institutionellen Stärken der BAV und von Vantage vorgestellt wurden. Diese Präsentationen legten den Kontext für eine Partnerschaft fest, die auf gemeinsamen Prioritäten in den Bereichen Bildung, Kapazitätsaufbau und langfristige Entwicklung des Humankapitals basiert.

    Die Eröffnungsrede wurde von Assoc. Prof. Dr. Pham Thi Hoang Anh gehalten, die das Engagement der Banking Academy für die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern bekräftigte, um die akademische Qualität und die praktische Relevanz der Finanzausbildung zu verbessern. Anschließend hielt Herr Adam Siew eine Rede, in der er die zunehmende Bedeutung der Bildung für die Vorbereitung künftiger Talente auf einen zunehmend datengesteuerten und technologiegestützten Finanzsektor hervorhob. Er wies darauf hin, dass Bildung eine entscheidende Rolle für eine nachhaltige Entwicklung spielt, insbesondere da künstliche Intelligenz und Datenanalyse die Finanzentscheidungen neu gestalten.

