    Bundestag entscheidet über BSW-Forderung nach Neuauszählung

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag entscheidet am Donnerstag abschließend über die vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geforderte Neuauszählung der Bundestagswahl. Vor zwei Wochen hatte bereits der parlamentarische Wahlprüfungsausschuss den Einspruch des BSW als unbegründet zurückgewiesen. Für den äußerst wahrscheinlichen Fall, dass das Plenum diese Entscheidung bestätigt, hat die Partei schon im Vorfeld den Gang zum Bundesverfassungsgericht angekündigt.

    Bei der Wahl am 26. Februar hatte das BSW mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen den Einzug in den Bundestag denkbar knapp verpasst. Weil nur rund 9.500 Stimmen fehlten, um die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen, verlangte die Wagenknecht-Partei eine erneute Auszählung./ax/vsr/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
