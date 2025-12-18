    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    EZB dürfte Leitzinsen erneut unverändert lassen

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank dürfte die Leitzinsen im Euroraum angesichts unsicherer Zeiten und einer eingedämmten Inflation erneut stabil halten. Ökonomen erwarten, dass die EZB an diesem Donnerstag den für Sparer und Banken relevanten Einlagenzins bei 2,0 Prozent belässt.

    Die Entscheidung des EZB-Rates wird am Nachmittag (14.15 Uhr) bekanntgegeben. Die Leitzinsen haben weitreichende Auswirkungen an den Finanzmärkten und beeinflussen etwa die Höhe der Kreditzinsen für Unternehmen sowie die Zinsen für Sparer. Zum Zinsentscheid will die EZB außerdem neue Prognosen für Konjunktur und Inflation vorlegen.

    Für ein Abwarten der EZB spricht, dass die nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ausgeuferte Inflation wieder unter Kontrolle ist. Für dieses Jahr erwartet die EZB nach aktueller Prognose eine Teuerungsrate von 2,1 Prozent - nur knapp über dem Ziel der Notenbank von 2,0 Prozent. Zudem hält sich die Wirtschaft in Europa trotz höherer US-Zölle robuster als erwartet, die EZB hat ihre Prognose für dieses Jahr bereits erhöht.

    Nach einer Serie von Zinssenkungen hatte die Notenbank schon im Juli, September und Oktober eine Pause eingelegt. Noch im Frühjahr 2024 lag der Einlagenzins, den Banken erhalten, wenn sie Geld bei der Notenbank parken, doppelt so hoch bei 4,0 Prozent. Seither sind auch die Sparzinsen deutlich gesunken./als/ben/DP/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
