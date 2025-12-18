    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Nasdaq und Nikkei crashen – doch Micron knallt dank Rekordzahlen hoch!

    Micron übertrifft mit starken Quartalszahlen und einer optimistischen Prognose die Erwartungen. Die Aktie knallt nach Börsenschluss an der Nasdaq um knapp 8 Prozent hoch – und das, obwohl der Gesamtmarkt crasht.

    • Micron übertrifft Erwartungen mit starken Quartalszahlen.
    • Aktie steigt um 8% trotz Marktcrash nach Börsenschluss.
    • Optimistische Prognose: Umsatz von 18,7 Mrd. USD erwartet.
    KI-Boom - Nasdaq und Nikkei crashen – doch Micron knallt dank Rekordzahlen hoch!
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Micron Technology hat am Mittwoch beeindruckende Ergebnisse für das erste Quartal des Fiskaljahres 2026 veröffentlicht. Diese übertrafen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnprognosen der Wall Street. Das Unternehmen setzte seine Erfolgsstory fort und gab für das laufende Quartal eine äußerst positive Umsatzprognose ab. Die Micron-Aktie stieg nach Börsenschluss um mehr als 7 Prozent.

    Micron übertraf die Schätzungen von LSEG deutlich: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,78 US-Dollar, deutlich über den erwarteten 3,95 US-Dollar. Auch der Umsatz übertraf die Prognosen mit 13,64 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den geschätzten 12,84 Milliarden US-Dollar.

    Im ersten Fiskalquartal 2026 erwirtschaftete Micron einen Nettogewinn von 5,24 Milliarden US-Dollar, was einem Gewinn von 4,60 US-Dollar je Aktie entspricht, während es im Vorjahreszeitraum 1,87 Milliarden US-Dollar oder 1,67 US-Dollar je Aktie waren. Der Gesamtumsatz stieg um 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

    Im ersten Quartal 2026 erzielte Micron einen Umsatz von 5,28 Milliarden US-Dollar mit Cloud-Speicher, was einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz mit Speicherlösungen für Rechenzentren lag bei 2,38 Milliarden US-Dollar und wuchs im Jahresvergleich um vier Prozent. Beide Geschäftseinheiten profitierten von höheren Preisen für Speicherprodukte.

    Mit Blick auf die künftige Entwicklung zeigte sich Micron optimistisch und gab für das zweite Quartal eine Umsatzprognose von 18,7 Milliarden US-Dollar bekannt. Dies liegt deutlich über den von Analysten erwarteten 14,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erwartet einen bereinigten Gewinn je Aktie von etwa 8,42 US-Dollar und würde damit die Erwartungen von 4,78 US-Dollar deutlich übertreffen.

    In einer Telefonkonferenz mit Analysten erklärte Micron-CEO Sanjay Mehrotra, dass das Wachstum im Bereich der KI-Rechenzentren einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach leistungsstarkem und speicherintensivem Speicher sowie Speicherkapazitäten zur Folge habe. Besonders stark sei die Nachfrage nach Server-Einheiten, die im Jahr 2025 um "hohe zweistellige" Prozentsätze gewachsen seien.

    Die ohnehin knappe Verfügbarkeit von Speicherchips für Computer und Solid-State-Laufwerke hat sich in den letzten Monaten durch den Boom der Künstlichen Intelligenz noch weiter verschärft. Diese Entwicklung erfordert enorme Mengen an Speicher und Halbleitern, wodurch sich für Micron eine besonders vorteilhafte Marktposition ergibt.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



