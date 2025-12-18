    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScherzer AktievorwärtsNachrichten zu Scherzer
    Scherzer & Co. fordert Transparenz bei Rocket Internet: Offener Brief an Top-Manager und Prüfer

    Scherzer & Co. AG stellt Rocket Internet öffentlich zur Rede: Ein offener Brief prangert hohe Abschreibungen, intransparente Bewertungen und mögliche Schnäppchen-Rückkäufe an.

    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    • Die Scherzer & Co. AG ist Aktionärin der Rocket Internet SE und hat einen offenen Brief an den Vorstand, Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer EY versandt.
    • Im Geschäftsjahr 2024 wies die Rocket Internet SE ein tiefrotes Ergebnis von -552 Mio. Euro aus, was auf konservative Wertberichtigungen zurückgeführt wird.
    • Wichtige Abschreibungen betrafen Beteiligungen an SumUp, Canva und Kalshi, wobei die Abschreibungen als fragwürdig angesehen werden.
    • Die Beteiligung an Kalshi hat sich seit Ende 2024 erheblich im Wert gesteigert, was auf positive Entwicklungen und geplante IPOs hinweist.
    • Scherzer & Co. AG fordert mehr Transparenz über den inneren Wert der Rocket Internet SE und kritisiert die Informationspolitik gegenüber Streubesitzaktionären.
    • Es wird erwartet, dass vor der Veröffentlichung des 2025er Ergebnisses ein Aktienrückkaufangebot erfolgt, um Aktien zu einem günstigen Preis zu erwerben.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
