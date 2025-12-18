Scherzer & Co. fordert Transparenz bei Rocket Internet: Offener Brief an Top-Manager und Prüfer
Scherzer & Co. AG stellt Rocket Internet öffentlich zur Rede: Ein offener Brief prangert hohe Abschreibungen, intransparente Bewertungen und mögliche Schnäppchen-Rückkäufe an.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- Die Scherzer & Co. AG ist Aktionärin der Rocket Internet SE und hat einen offenen Brief an den Vorstand, Aufsichtsrat und Wirtschaftsprüfer EY versandt.
- Im Geschäftsjahr 2024 wies die Rocket Internet SE ein tiefrotes Ergebnis von -552 Mio. Euro aus, was auf konservative Wertberichtigungen zurückgeführt wird.
- Wichtige Abschreibungen betrafen Beteiligungen an SumUp, Canva und Kalshi, wobei die Abschreibungen als fragwürdig angesehen werden.
- Die Beteiligung an Kalshi hat sich seit Ende 2024 erheblich im Wert gesteigert, was auf positive Entwicklungen und geplante IPOs hinweist.
- Scherzer & Co. AG fordert mehr Transparenz über den inneren Wert der Rocket Internet SE und kritisiert die Informationspolitik gegenüber Streubesitzaktionären.
- Es wird erwartet, dass vor der Veröffentlichung des 2025er Ergebnisses ein Aktienrückkaufangebot erfolgt, um Aktien zu einem günstigen Preis zu erwerben.
