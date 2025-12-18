    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 18. Dezember 2025

    • Bertrandt und Douglas veröffentlichen Jahreszahlen.
    • FedEx und Nike präsentieren Q2-Zahlen heute Abend.
    • EZB und BoE entscheiden über Zinsen, wichtige Termine.
    TAGESVORSCHAU - Termine am 18. Dezember 2025
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 18. Dezember 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 DEU: Bertrandt, Geschäftsbericht (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen
    17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
    22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen
    22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen
    GBR: Accenture, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25
    08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25
    08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 10/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25
    08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 POL: Industrieproduktion 11/25
    10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Bauproduktion 10/25
    13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25
    14:30 USA: Realeinkommen 11/25
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schufa-Speicherfristen für erledigte Zahlungsstörungen

    11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: EU-Gipfel, Brüssel

    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
