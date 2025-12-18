EU will Asylbewerber leichter an Drittstaaten abgeben können
Für Sie zusammengefasst
- EU verschärft Abschiebepolitik für Schutzsuchende.
- Deutschland darf Schutzsuchende in Drittstaaten bringen.
- Einigung zwischen EU-Staaten und Europaparlament erzielt.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
STRASSBURG (dpa-AFX) - Die EU schafft die Grundlage für eine deutlich verschärfte Abschiebepolitik. Deutschland und andere EU-Staaten sollen Schutzsuchende künftig auch in Länder bringen dürfen, zu denen die Betroffenen keine Verbindung haben, wie aus einer Einigung von Vertretern der Mitgliedsländer und des Europaparlaments hervorgeht./tre/DP/stk
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen