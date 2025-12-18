    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Tanker in Rostow

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukrainischer Drohnenangriff in Rostow: Tote gemeldet.
    • Tanker beschädigt, Mehrfamilienhaus zerstört.
    • Russischer Angriff in Saporischschja: 32 Verletzte.
    Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Tanker in Rostow
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ROSTOW AM DON (dpa-AFX) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Tanker im Hafen der südrussischen Stadt Rostow am Don sind nach russischen Angaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach vorläufigen Informationen gebe es Todesopfer unter der Schiffsbesatzung, teilte der Gouverneur der Region Rostow am Don, Juri Sljussar, in der Nacht bei Telegram mit. Das Schiff sei beschädigt worden. Darüber hinaus sei ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus im Westen der Stadt zerstört worden. Auch der Bürgermeister der Stadt, Alexander Skrjabin, sprach auf seinem Telegram-Kanal von Opfern.

    Parallel dazu beschoss auch Russlands Militär das Nachbarland. In der südostukrainischen Großstadt Saporischschja seien bei einem russischen Angriff in der Nacht mindestens 32 Menschen verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Iwan Fedorow, bei Telegram mit.

    Zuvor war berichtet worden, dass fünf Kinder unter den Verletzten seien. Russland habe mit Fliegerbomben angegriffen und dabei auch Hochhäuser, eine Schule und ein Unternehmen getroffen, meldete die Nachrichtenagentur Ukrinform. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig bestätigen.

    Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion. Im Rahmen der Kampfhandlungen überziehen sich beide Kriegsparteien mit Drohnenangriffen. Das Ausmaß der Schäden und die Opferzahlen sind in der Ukraine aber ungleich größer./hme/DP/stk





