    Berlin unterstützt Ukraine mit zusätzlicher Winterhilfe

    • Bundesregierung unterstützt Ukraine mit 70 Mio. Euro
    • Hilfe sichert Wärme, Wasser und Strom für 2,5 Mio.
    • Fokus auf dezentrale Wärmeversorgung und mobile Heizungen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts russischer Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur unterstützt die Bundesregierung die Ukraine mit zusätzlichen 70 Millionen Euro. "Gerade jetzt im kalten Winter ist sofortige Hilfe wichtig, damit die Grundversorgung der Ukraine aufrechterhalten werden kann", sagte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

    Ihr Ministerium weite seine Unterstützung noch einmal aus, "um Wärme, fließendes Wasser und Strom für mehr als zweieinhalb Millionen Menschen zu sichern", betonte die SPD-Politikerin.

    Das Geld solle vor allem in die dezentrale Wärmeversorgung investiert werden, etwa in mobile Heizanlagen. "Kommunen sollen das Heizen von Schulen, Kindergärten und Krankenhäusern sicherstellen können, auch wenn große Kraftwerke angegriffen wurden. Die Maßnahmen bei der Energieversorgung helfen, damit die Menschen ihren Alltag bewältigen können", sagte Alabali Radovan. Der Wunsch sei von ukrainischer Seite an Deutschland herangetragen worden.

    Die Ukraine verteidigt sich seit inzwischen fast vier Jahren gegen den russischen Angriffskrieg./kli/DP/stk






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
