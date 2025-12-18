Berlin unterstützt Ukraine mit zusätzlicher Winterhilfe

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts russischer Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur unterstützt die Bundesregierung die Ukraine mit zusätzlichen 70 Millionen Euro. "Gerade jetzt im kalten Winter ist sofortige Hilfe wichtig, damit die Grundversorgung der Ukraine aufrechterhalten werden kann", sagte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Ihr Ministerium weite seine Unterstützung noch einmal aus, "um Wärme, fließendes Wasser und Strom für mehr als zweieinhalb Millionen Menschen zu sichern", betonte die SPD-Politikerin.