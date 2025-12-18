Armon Orlik wird Markenbotschafter bei mobilezone – Jetzt mehr erfahren!
Starke Partnerschaft im Zeichen der Schweizer Tradition: Schwingerkönig Armon Orlik wird neuer Markenbotschafter von mobilezone und bringt Authentizität in künftige Kampagnen.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- mobilezone und Schwingerkönig Armon Orlik haben eine langfristige Partnerschaft vereinbart.
- Armon Orlik wird als Markenbotschafter in verschiedenen Kampagnen der mobilezone Gruppe auftreten.
- Der 30-jährige Orlik ist ein erfolgreicher Schwinger und verkörpert Werte wie Stärke, Authentizität und Schweizer Tradition.
- Die Zusammenarbeit soll die Kundennähe und Schweizer Identität von mobilezone in über 125 Shops und online unterstreichen.
- Gregor Vogt, Chief Marketing & Product Officer, betont die positive Passung von Orlik zu mobilezone aufgrund seiner sympathischen Art und Leistungsbereitschaft.
- mobilezone ist ein führender unabhängiger Telekomspezialist in der Schweiz mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und beschäftigt knapp 1.000 Mitarbeitende.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei mobilezone holding ist am 06.03.2026.
+0,38 %
+3,37 %
+0,76 %
+9,54 %
+13,70 %
-14,89 %
+47,65 %
-41,16 %
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte