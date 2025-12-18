    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Majestic Silver Corporation AktievorwärtsNachrichten zu First Majestic Silver Corporation
    First Majestic gibt geplanten Verkauf der Silbermine Del Toro für bis zu 60 Mio. US$ bekannt

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    17. Dezember 2025, Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 17. Dezember 2025 eine endgültige Vereinbarung (die „Vereinbarung“) über den Verkauf seiner zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Silbermine Del Toro in der Gemeinde Chalchihuites, Zacatecas, Mexiko, („Del Toro“) an Sierra Madre Gold & Silver Ltd. („Sierra Madre“) (TSX.V: SM) (OTCQX: SMDRF) für eine Gegenleistung in bar und Aktien von bis zu 60 Millionen US$ abgeschlossen hat (die „Transaktion“). Diese Gegenleistung umfasst eine Vorauszahlung von 30 Millionen US$, die bei Abschluss der Transaktion fällig wird, und einer zusätzlichen verzögerten und bedingten Zahlung von 30 Millionen US$.

     

    DETAILS DER TRANSAKTION

     

    Die Vereinbarung sieht vor, dass Sierra Madre vorbehaltlich der Erfüllung bzw. des Verzichts auf bestimmte unten beschriebene Bedingungen alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von First Majestic Del Toro, S.A. de C.V., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Majestic, die nach mexikanischem Recht gegründet wurde und eine 100-prozentige Beteiligung an Del Toro hält, erwerben wird. Im Gegenzug ist Sierra Madre verpflichtet, First Majestic die folgende Gegenleistung zu zahlen:

     

    -          bei Abschluss 20 Millionen US$ in bar und 10 Millionen US$ in Stammaktien von Sierra Madre („Sierra Madre-Aktien“) zu einem Preis von 1,30 US$ pro Aktie, was dem Ausgabepreis der Zeichnungsscheine im Rahmen der Zeichnungsscheinfinanzierung von Sierra Madre entspricht, die in Verbindung mit der Transaktion durchgeführt wird;

    -          innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss 10 Millionen US$ in bar oder, nach Wahl von Sierra Madre, Sierra Madre-Aktien zu einem Preis pro Aktie, der dem Marktpreis (festgelegt gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange („TSXV“)) am Tag vor der Ausgabe der Sierra Madre-Aktien entspricht, unter dem Vorbehalt, dass maximal 10.575.385 Sierra Madre-Aktien ausgegeben werden dürfen, mit der Maßgabe, dass, wenn der Gesamtwert (basierend auf dem Marktpreis der Sierra Madre-Aktien am Tag vor der Ausgabe) der maximalen Anzahl von Sierra Madre-Aktien nicht 10 Millionen US$ beträgt, der Restbetrag in bar gezahlt wird;

