Oracle-Aktie fällt nach Unsicherheiten um KI-Rechenzentrum

Die Aktie von Oracle geriet am Mittwoch unter Druck und verlor über 5 Prozent. Auslöser war ein Bericht über ins Stocken geratene Finanzierungs­gespräche für ein milliardenschweres Rechenzentrumsprojekt in den USA.

Nach Angaben der Financial Times sollte Blue Owl den Bau einer 1-Gigawatt-Anlage in Saline Township unterstützen. Das Rechenzentrum ist als Infrastrukturprojekt für den KI-Entwickler OpenAI vorgesehen. Die Pläne seien jedoch wegen Bedenken über die steigende Verschuldung von Oracle und die massiven Ausgaben für künstliche Intelligenz gescheitert.

Oracle und Partner widersprechen Darstellung

Oracle wies den Eindruck zurück, Blue Owl habe sich aktiv aus dem Projekt verabschiedet. Unternehmenssprecher Michael Egbert erklärte, der Entwicklungspartner Related Digital habe aus mehreren Optionen den besten Eigenkapitalpartner ausgewählt – in diesem Fall nicht Blue Owl. Die finalen Verhandlungen liefen planmäßig, der Baufortschritt sei nicht gefährdet.

Auch Related Digital wies Berichte über einen Ausstieg zurück. Sprecherin Natalie Ravitz sprach von einem "außergewöhnlichen Projekt" mit starkem Interesse seitens institutioneller Investoren. Der Baustart sei für das erste Quartal des kommenden Jahres vorgesehen, zudem gebe es politische Unterstützung durch die Gouverneurin von Michigan.

Schulden explodieren – Markt verliert Vertrauen

Unabhängig vom konkreten Ausgang des Michigan-Projekts bleibt die finanzielle Lage von Oracle ein zentrales Thema. Laut dem jüngsten Quartalsbericht belaufen sich die langfristigen Leasing- und Kapazitätsverpflichtungen für Rechenzentren auf rund 248 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von 15 bis 19 Jahren – ein Anstieg von fast 150 Prozent binnen weniger Monate. Im September nahm Oracle zudem 18 Milliarden US-Dollar an neuen Schulden auf. Insgesamt summieren sich die Verbindlichkeiten inklusive Leasingverpflichtungen inzwischen auf mehr als 120 Milliarden US-Dollar.

Seit dem Allzeithoch im September hat die Oracle-Aktie rund 50 Prozent an Wert verloren, allein im laufenden Monat liegt das Minus bei über elf Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 178,5EUR auf NYSE (18. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.





