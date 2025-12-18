    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    pdm solutions GmbH / Verzeichnismarken Das Telefonbuch, Gelbe Seiten und ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Verzeichnismarken Das Telefonbuch, Gelbe Seiten und Das Örtliche bündeln Kräfte in der pdm solutions GmbH (FOTO)
    Berlin (ots) - Im Wege einer Verschmelzung wurden auf die pdm solutions GmbH mehrere bislang eigenständig agierende Gesellschaften, die zentrale Aufgaben in Produktentwicklung, Werbung und Kommunikation für die Marken Das Telefonbuch, Das Örtliche, Gelbe Seiten, die Plattformen GoLocal und Meinungsmeister verantworteten, in einer Gesellschaft zusammengeführt. Grundlage hierfür sind die notariell beurkundeten Verschmelzungsverträge vom 20. August 2025.

    Durch die Integration der ehemals eigenständigen operativen Einheiten - Das Örtliche Service- und Marketing GmbH, Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH, Das Telefonbuch Servicegesellschaft mbH, Tele-Auskunft Online GmbH, GoYellow GmbH und GoLocal GmbH & Co. KG - werden die technischen, organisatorischen und kommunikativen Kompetenzen für die zugehörigen Marken nun zentral in der pdm solutions GmbH gebündelt.

    Bislang war die pdm solutions GmbH eine 100%ige Tochtergesellschaft der DTM Deutsche Tele Medien GmbH. Mit Abschluss der Reorganisation wird die pdm nun gemeinsam von der DTM und 79 Partnerverlagen getragen.

    Damit öffnet sich die Gesellschaft erstmals vollständig für die gesamte Herausgebergemeinschaft und schafft eine moderne, klare und zukunftsfähige Eigentümerstruktur für die zentrale technisch-/operative Einheit der Verzeichnismarken.

    Effiziente Strukturen und klare Verantwortlichkeiten

    Für die Marken und Produkte bleibt das operative Geschäft zunächst unverändert. Über die nächsten Schritte der strategischen Weiterentwicklung im Rahmen der Digitalisierung informiert pdm zu einem späteren Zeitpunkt.

    Stimmen aus der Geschäftsführung

    Christian Baumert , Geschäftsführer der pdm solutions GmbH, erklärt: "Mit der Bündelung der operativen Einheiten schaffen wir eine moderne, stabile Struktur, die unsere Marken langfristig stärkt. Die Zusammenführung ist ein konsequenter Schritt, um Prozesse zu vereinheitlichen, Synergien zu nutzen und unsere Organisation klar auf die Anforderungen eines digitalen Marktes auszurichten."

    Michael Kranich , Geschäftsführer der DTM Deutsche Tele Medien GmbH, ergänzt: "Die neue Eigentümerstruktur zeigt, wie geschlossen die Herausgebergemeinschaften in die Zukunft geht. Wir schaffen mit dieser Veränderung eine gemeinsame Basis, die Innovationskraft, Effizienz und Verlässlichkeit vereint."

    Pressekontakt:

    pdm solutions GmbH
    E-Mail: mailto:kommunikation@pdm-solutions.com
    Telefon: +49 30 55491105

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181665/6181823 OTS: pdm solutions GmbH






