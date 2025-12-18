    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHORNBACH Baumarkt AktievorwärtsNachrichten zu HORNBACH Baumarkt

    Hornbach Baumarkt AG / HORNBACH Aufsichtsrat verlängert ...

    • Vorstandsverträge von HORNBACH vorzeitig verlängert.
    • Susanne Jäger seit 20 Jahren im Vorstand tätig.
    • HORNBACH ist führend im Bau- und Gartenbedarf.
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    HORNBACH Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge von Susanne Jäger, Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach
    Bornheim (ots) - Der Aufsichtsrat der HORNBACH Baumarkt AG hat die Vorstandsverträge von Susanne Jäger, Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach vorzeitig verlängert. Die Neubestellung gilt ab 2026, die Laufzeit der Verträge beträgt fünf Jahre.

    Susanne Jäger ist seit rund 20 Jahren Mitglied des Vorstands und Einkaufschefin von HORNBACH. Insgesamt ist sie seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen tätig. "Mit Ihrem Engagement und Ihrer Machermentalität bereichert Susanne Jäger HORNBACH seit Jahrzehnten. Gemeinsam mit ihren Teams managt sie höchst erfolgreich ein Sortiment mit europaweit mehr als 750.000 Produkten. Der Aufsichtsrat der HORNBACH Baumarkt AG ist froh und dankbar, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen zu können", so Albrecht Hornbach, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HORNBACH Baumarkt AG.

    Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach wurden zum 1. Juni 2023 erstmals in den Vorstand der HORNBACH Baumarkt AG berufen. Zuvor waren alle drei Vorstandsmitglieder in leitenden Positionen im Unternehmen erfolgreich tätig. "Wir legen sehr viel Wert auf Kontinuität und Verlässlichkeit für die Kunden, die Mitarbeiter und unsere Führungskräfte. Um die vor uns liegenden Herausforderungen bestmöglich zu meistern, bringen Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach beste Voraussetzungen mit. Wir freuen uns auf die weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit und bedanken uns herzlich für das Engagement", so Albrecht Hornbach weiter.

    HORNBACH ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertes Handelsunternehmen. Mit einem europaweiten Umsatz von mehr als 6 Milliarden Euro gehört die HORNBACH Gruppe zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. 1877 gegründet, blickt HORNBACH als einziges Unternehmen der Baumarkt-Branche auf eine sechs Generationen überdauernde Firmengeschichte. Aktuell betreibt das Handelsunternehmen 173 Bau- und Gartenmärkte, drei Fachmärkte der Marke BODENHAUS sowie Onlineshops in neun Ländern Europas. Verkaufskonzept und Sortiment sind besonders auf die Bedürfnisse von Projektkunden und Profis ausgerichtet. HORNBACH garantiert seinen Kundinnen und Kunden dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer in der Branche. Die hohe Qualität der Beratung und der exzellente Service wurden dem Unternehmen in zahlreichen unabhängigen Tests und Studien bescheinigt. Mit Pionierleistungen wie dem ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt (1968), dem ersten Megastore (1980) und dem ersten Baumarkt mit Drive In (2003) beweist HORNBACH ständig aufs Neue seine Innovationskraft. HORNBACH gilt seit Jahrzehnten als Jobmaschine: Mittlerweile sind mehr als 25.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Erfolg des Unternehmens beteiligt.

    Christian Grether
    HORNBACH Baumarkt AG | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
    Tel.: +49 6348 60 2571 | E-Mail: mailto:christian.grether@hornbach.com

    ISIN: DE0006084403

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Baumarkt Aktie

    Die HORNBACH Baumarkt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 69,00 auf Hamburg (17. Dezember 2025, 18:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Baumarkt Aktie um +2,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Baumarkt bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd..




    Community Beiträge zu HORNBACH Baumarkt - 608440 - DE0006084403

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HORNBACH Baumarkt.

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Anteilserhöhung der Hornbachs (gemeldete ~95,3%) und Spekulationen auf einen Squeeze‑Out, womit Kursziele zwischen etwa 90–130 € (auch 122 € genannt) erreichbar wären. Diskutiert werden Zeitpunkt (häufig 2026, HV 9.7.2026), institutionelle Käufe (hohe Umsätze) vs. Privatanleger, Nachhaltigkeit über ~70 € sowie Handels‑Limits/Orderstrategien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HORNBACH Baumarkt eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
