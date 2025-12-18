OTS
Hornbach Baumarkt AG / HORNBACH Aufsichtsrat verlängert ...
- Vorstandsverträge von HORNBACH vorzeitig verlängert.
- Susanne Jäger seit 20 Jahren im Vorstand tätig.
- HORNBACH ist führend im Bau- und Gartenbedarf.
HORNBACH Aufsichtsrat verlängert Vorstandsverträge von Susanne Jäger, Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach
Bornheim (ots) - Der Aufsichtsrat der HORNBACH Baumarkt AG hat die Vorstandsverträge von Susanne Jäger, Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach vorzeitig verlängert. Die Neubestellung gilt ab 2026, die Laufzeit der Verträge beträgt fünf Jahre.
Susanne Jäger ist seit rund 20 Jahren Mitglied des Vorstands und Einkaufschefin von HORNBACH. Insgesamt ist sie seit mehr als 40 Jahren im Unternehmen tätig. "Mit Ihrem Engagement und Ihrer
Machermentalität bereichert Susanne Jäger HORNBACH seit Jahrzehnten. Gemeinsam mit ihren Teams managt sie höchst erfolgreich ein Sortiment mit europaweit mehr als 750.000 Produkten. Der
Aufsichtsrat der HORNBACH Baumarkt AG ist froh und dankbar, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen zu können", so Albrecht Hornbach, Vorsitzender des Aufsichtsrats der HORNBACH Baumarkt
AG.
Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach wurden zum 1. Juni 2023 erstmals in den Vorstand der HORNBACH Baumarkt AG berufen. Zuvor waren alle drei Vorstandsmitglieder in leitenden Positionen
im Unternehmen erfolgreich tätig. "Wir legen sehr viel Wert auf Kontinuität und Verlässlichkeit für die Kunden, die Mitarbeiter und unsere Führungskräfte. Um die vor uns liegenden Herausforderungen
bestmöglich zu meistern, bringen Christa Theurer, Jan Hornbach und Nils Hornbach beste Voraussetzungen mit. Wir freuen uns auf die weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit und bedanken uns herzlich
für das Engagement", so Albrecht Hornbach weiter.
HORNBACH ist ein unabhängiges, familiengeführtes und börsennotiertes Handelsunternehmen. Mit einem europaweiten Umsatz von mehr als 6 Milliarden Euro gehört die HORNBACH Gruppe zu den fünf größten
Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. 1877 gegründet, blickt HORNBACH als einziges Unternehmen der Baumarkt-Branche auf eine sechs Generationen überdauernde Firmengeschichte.
Aktuell betreibt das Handelsunternehmen 173 Bau- und Gartenmärkte, drei Fachmärkte der Marke BODENHAUS sowie Onlineshops in neun Ländern Europas. Verkaufskonzept und Sortiment sind besonders auf
die Bedürfnisse von Projektkunden und Profis ausgerichtet. HORNBACH garantiert seinen Kundinnen und Kunden dauerhaft niedrige Preise und ist damit Preisführer in der Branche. Die hohe Qualität der
Beratung und der exzellente Service wurden dem Unternehmen in zahlreichen unabhängigen Tests und Studien bescheinigt. Mit Pionierleistungen wie dem ersten kombinierten Bau- und Gartenmarkt (1968),
dem ersten Megastore (1980) und dem ersten Baumarkt mit Drive In (2003) beweist HORNBACH ständig aufs Neue seine Innovationskraft. HORNBACH gilt seit Jahrzehnten als Jobmaschine: Mittlerweile sind
mehr als 25.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Erfolg des Unternehmens beteiligt.
Pressekontakt:
Christian Grether
HORNBACH Baumarkt AG | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Tel.: +49 6348 60 2571 | E-Mail: mailto:christian.grether@hornbach.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33863/6181827 OTS: Hornbach Baumarkt AG
ISIN: DE0006084403
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Baumarkt Aktie
Die HORNBACH Baumarkt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 69,00 auf Hamburg (17. Dezember 2025, 18:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Baumarkt Aktie um +2,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,59 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Baumarkt bezifferte sich zuletzt auf 2,19 Mrd..
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HORNBACH Baumarkt - 608440 - DE0006084403
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HORNBACH Baumarkt. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HORNBACH Baumarkt eingestellt.
Das einsammeln geht munter weiter
Wieder Umsatz zu 68 euro
Ich sage es hier glaub ich schon zum xten mal...Nur so als Tipp für Dich: Schau Dir die Anzahl der Aktien bei Holding und Baumarkt an. Multipliziere das mit dem Kurs und komme dann darauf, warum Dein obiges Geschreibsel nicht stimmen kann.