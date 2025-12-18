ams-OSRAM kündigt Rückkauf von Wandelanleihen im Wert von 300 Mio. EUR an
Die ams OSRAM AG plant ein teilweises Rückkaufangebot für ihre 2027 fälligen Wandelanleihen und setzt dabei auf ein „Dutch Auction“-Verfahren mit klar definierten Fristen.
- ams OSRAM AG kündigt ein partielles Rückkaufangebot für bis zu 300 Millionen EUR ihrer ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an.
- Der Rückkaufpreis wird im Rahmen eines "Dutch Auction"-Verfahrens zwischen 94,00 % und 96,00 % des Nennbetrags pro Anleihe festgelegt.
- Die Cooling-Off-Periode für Verkaufsangebote beginnt am 19. Dezember 2025 und endet am 9. Januar 2026.
- Die Rückkaufsfrist läuft vom 12. Januar 2026 bis zum 16. Januar 2026 um 17:00 Uhr MEZ.
- Die Abwicklung des Rückkaufs ist für den 21. Januar 2026 geplant.
- Die Anleihen sind im nicht regulierten Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A283WZ3).
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ams-OSRAM ist am 10.02.2026.
Der Kurs von ams-OSRAM lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,9400EUR das entspricht einem Plus von +0,25 % seit der Veröffentlichung.
+1,01 %
+1,66 %
-31,35 %
-28,38 %
+11,38 %
-78,10 %
-91,69 %
-92,82 %
-77,63 %
