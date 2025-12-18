    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    ams-OSRAM kündigt Rückkauf von Wandelanleihen im Wert von 300 Mio. EUR an

    Die ams OSRAM AG plant ein teilweises Rückkaufangebot für ihre 2027 fälligen Wandelanleihen und setzt dabei auf ein „Dutch Auction“-Verfahren mit klar definierten Fristen.

    ams-OSRAM kündigt Rückkauf von Wandelanleihen im Wert von 300 Mio. EUR an
    Foto: Owen Miller - Unsplash
    • ams OSRAM AG kündigt ein partielles Rückkaufangebot für bis zu 300 Millionen EUR ihrer ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 an.
    • Der Rückkaufpreis wird im Rahmen eines "Dutch Auction"-Verfahrens zwischen 94,00 % und 96,00 % des Nennbetrags pro Anleihe festgelegt.
    • Die Cooling-Off-Periode für Verkaufsangebote beginnt am 19. Dezember 2025 und endet am 9. Januar 2026.
    • Die Rückkaufsfrist läuft vom 12. Januar 2026 bis zum 16. Januar 2026 um 17:00 Uhr MEZ.
    • Die Abwicklung des Rückkaufs ist für den 21. Januar 2026 geplant.
    • Die Anleihen sind im nicht regulierten Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A283WZ3).

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ams-OSRAM ist am 10.02.2026.

    Der Kurs von ams-OSRAM lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,9200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,06 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,9400EUR das entspricht einem Plus von +0,25 % seit der Veröffentlichung.


    ams-OSRAM

    +1,01 %
    +1,66 %
    -31,35 %
    -28,38 %
    +11,38 %
    -78,10 %
    -91,69 %
    -92,82 %
    -77,63 %
    ISIN:AT0000A3EPA4WKN:A40QVT





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ams-OSRAM kündigt Rückkauf von Wandelanleihen im Wert von 300 Mio. EUR an Die ams OSRAM AG plant ein teilweises Rückkaufangebot für ihre 2027 fälligen Wandelanleihen und setzt dabei auf ein „Dutch Auction“-Verfahren mit klar definierten Fristen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     