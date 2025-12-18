Douglas: Starkes Umsatzwachstum und Nettogewinn im volatilen Geschäftsjahr 2024/25
Trotz unsicherer Märkte legt die Douglas Group im Geschäftsjahr 2024/25 bei Umsatz und Gewinn deutlich zu und stellt zugleich die Weichen für weiteres internationales Wachstum.
Foto: adobe.stock.com
- Das Geschäftsjahr 2024/25 der Douglas Group wurde trotz volatiler Marktbedingungen mit solidem Umsatzwachstum und starkem Nettogewinn abgeschlossen.
- Der Umsatz stieg um 2,8% auf 4,58 Milliarden Euro, wobei das Online-Geschäft und Filialen beide zum Wachstum beitrugen.
- Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 175,4 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA leicht sank, aber die Marge bei 16,8% blieb.
- Im vierten Quartal verzeichnete die Gruppe ein Umsatzwachstum von 2,6% (ohne Disapo) und ein Online-Umsatzplus von 6,2%, trotz Herausforderungen durch verändertes Verbraucherverhalten.
- Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Umsatz zwischen 4,65 und 4,80 Milliarden Euro bei einer EBITDA-Marge von rund 16,5% erwartet; die Gruppe plant zudem eine Expansion außerhalb Europas, insbesondere in die Golfregion.
- Die strategische Expansion umfasst den Ausbau des Filialnetzes, Modernisierung bestehender Stores, Einführung neuer Marken sowie den Aufbau eines neuen Lager- und Logistiksystems (OWAC), um das Wachstum zu unterstützen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Q4/FY 2024/2025 Ergebnisse, bei Douglas ist am 18.12.2025.
Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,200EUR das entspricht einem Minus von -3,25 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.619,85PKT (-0,64 %).
-6,19 %
-0,33 %
+0,50 %
+1,68 %
-39,00 %
-55,90 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte