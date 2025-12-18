    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas AktievorwärtsNachrichten zu Douglas
    Douglas: Starkes Umsatzwachstum und Nettogewinn im volatilen Geschäftsjahr 2024/25

    Trotz unsicherer Märkte legt die Douglas Group im Geschäftsjahr 2024/25 bei Umsatz und Gewinn deutlich zu und stellt zugleich die Weichen für weiteres internationales Wachstum.

    Douglas: Starkes Umsatzwachstum und Nettogewinn im volatilen Geschäftsjahr 2024/25
    Foto: adobe.stock.com
    • Das Geschäftsjahr 2024/25 der Douglas Group wurde trotz volatiler Marktbedingungen mit solidem Umsatzwachstum und starkem Nettogewinn abgeschlossen.
    • Der Umsatz stieg um 2,8% auf 4,58 Milliarden Euro, wobei das Online-Geschäft und Filialen beide zum Wachstum beitrugen.
    • Der Nettogewinn verdoppelte sich auf 175,4 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA leicht sank, aber die Marge bei 16,8% blieb.
    • Im vierten Quartal verzeichnete die Gruppe ein Umsatzwachstum von 2,6% (ohne Disapo) und ein Online-Umsatzplus von 6,2%, trotz Herausforderungen durch verändertes Verbraucherverhalten.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Umsatz zwischen 4,65 und 4,80 Milliarden Euro bei einer EBITDA-Marge von rund 16,5% erwartet; die Gruppe plant zudem eine Expansion außerhalb Europas, insbesondere in die Golfregion.
    • Die strategische Expansion umfasst den Ausbau des Filialnetzes, Modernisierung bestehender Stores, Einführung neuer Marken sowie den Aufbau eines neuen Lager- und Logistiksystems (OWAC), um das Wachstum zu unterstützen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Q4/FY 2024/2025 Ergebnisse, bei Douglas ist am 18.12.2025.

    Der Kurs von Douglas lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,610EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,200EUR das entspricht einem Minus von -3,25 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.619,85PKT (-0,64 %).


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Douglas: Starkes Umsatzwachstum und Nettogewinn im volatilen Geschäftsjahr 2024/25 Trotz unsicherer Märkte legt die Douglas Group im Geschäftsjahr 2024/25 bei Umsatz und Gewinn deutlich zu und stellt zugleich die Weichen für weiteres internationales Wachstum.
