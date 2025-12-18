    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEVN AktievorwärtsNachrichten zu EVN
    EVN AG: Spannender Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2024/25

    Trotz rückläufigem Konzernergebnis treibt die EVN AG den Ausbau erneuerbarer Energien, hohe Zukunftsinvestitionen und einen klaren Klimaplan entschlossen voran.

    EVN AG: Spannender Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2024/25
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com
    • Das Konzernergebnis der EVN AG ist im Geschäftsjahr 2024/25 um 7,4 % auf 436,7 Mio. Euro gesunken
    • Die erneuerbaren Erzeugungskapazitäten wurden auf 980 MW durch Ausbau von Windkraft und Photovoltaik erhöht
    • Die Investitionen in die Energiezukunft stiegen erstmals auf über 900 Mio. Euro, wobei 89,1 % als ökologisch nachhaltig klassifiziert sind
    • Das EBITDA stieg um 19,2 % auf 909,1 Mio. Euro, während das EBIT aufgrund von Werthaltigkeitsprüfungen auf 490,9 Mio. Euro anstieg
    • Die EVN hat den 1,5°C-Übergangsplan finalisiert, um die Reduktion der Treibhausgasemissionen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu gewährleisten
    • Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird eine stabile Dividende von 0,90 Euro je Aktie vorgeschlagen, mit einer geplanten Erhöhung auf mindestens 1,10 Euro bis 2029/30

    Der nächste wichtige Termin, Jahresergebnis 2024/25, bei EVN ist am 18.12.2025.

    Der Kurs von EVN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 % im Plus.
    23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,13EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.


    EVN

    -0,18 %
    +3,43 %
    +3,43 %
    +15,78 %
    +24,54 %
    +55,86 %
    +59,71 %
    +164,52 %
    +513,36 %
    ISIN:AT0000741053WKN:878279





