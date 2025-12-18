EVN AG: Spannender Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2024/25
Trotz rückläufigem Konzernergebnis treibt die EVN AG den Ausbau erneuerbarer Energien, hohe Zukunftsinvestitionen und einen klaren Klimaplan entschlossen voran.
- Das Konzernergebnis der EVN AG ist im Geschäftsjahr 2024/25 um 7,4 % auf 436,7 Mio. Euro gesunken
- Die erneuerbaren Erzeugungskapazitäten wurden auf 980 MW durch Ausbau von Windkraft und Photovoltaik erhöht
- Die Investitionen in die Energiezukunft stiegen erstmals auf über 900 Mio. Euro, wobei 89,1 % als ökologisch nachhaltig klassifiziert sind
- Das EBITDA stieg um 19,2 % auf 909,1 Mio. Euro, während das EBIT aufgrund von Werthaltigkeitsprüfungen auf 490,9 Mio. Euro anstieg
- Die EVN hat den 1,5°C-Übergangsplan finalisiert, um die Reduktion der Treibhausgasemissionen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu gewährleisten
- Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird eine stabile Dividende von 0,90 Euro je Aktie vorgeschlagen, mit einer geplanten Erhöhung auf mindestens 1,10 Euro bis 2029/30
Der nächste wichtige Termin, Jahresergebnis 2024/25, bei EVN ist am 18.12.2025.
Der Kurs von EVN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,28 % im Plus.
23 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 27,13EUR das entspricht einem Plus von +0,09 % seit der Veröffentlichung.
