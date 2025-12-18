Alphabet: Riesengewinn durch SpaceX und grüne Energieinvestitionen!

Diese neue Bewertung könnte Alphabet zu einem weiteren erheblichen Buchgewinn verhelfen. Im Frühjahr hatte die Neubewertung von SpaceX bereits zu einem unrealisierten Gewinn von 8 Milliarden US-Dollar in Alphabets Ergebnisrechnung geführt, was rund einem Viertel des damaligen Nettogewinns ausmachte. Analysten erwarten, dass SpaceX auch im kommenden Quartal einen spürbaren Beitrag zu den Ergebnissen leisten wird. Zudem plant SpaceX für 2026 einen möglichen Börsengang mit einer angestrebten Bewertung von bis zu 1,5 Billionen US-Dollar, was für Alphabet einen theoretischen Anteil von rund 111 Milliarden US-Dollar bedeuten würde.

Alphabet, das Mutterunternehmen von Google, könnte bald von einem signifikanten Bewertungsschub profitieren, insbesondere durch seine Beteiligung an Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. Bereits 2015 investierte Alphabet zusammen mit Fidelity eine Milliarde US-Dollar in SpaceX und sicherte sich damit etwa 10 Prozent des Unternehmens. Schätzungen zufolge hält Alphabet allein rund 7 Prozent, was einem Investment von etwa 900 Millionen US-Dollar entspricht. Diese Investition hat sich als äußerst profitabel erwiesen, da SpaceX kürzlich eine Insider-Tender-Offerte zu 421 US-Dollar pro Aktie abgeschlossen hat, was das Unternehmen auf etwa 800 Milliarden US-Dollar bewertet – mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.

Parallel dazu intensiviert Google seine Bemühungen um eine klimafreundliche Energieversorgung in Asien. Der Tech-Konzern hat einen langfristigen Solarstromvertrag in Malaysia abgeschlossen, um den wachsenden Energiebedarf für KI und Rechenzentren zu decken. Der Solarpark im Bundesstaat Kedah wird eine Leistung von 30 Megawatt haben und soll 2027 in Betrieb gehen. Dieser Schritt ist Teil der malaysischen Strategie, den Anteil erneuerbarer Energien zu erhöhen und internationale Investoren anzuziehen.

Die Vereinbarung verdeutlicht den Druck auf Technologieunternehmen, ihre energieintensiven Infrastrukturen zu dekarbonisieren. Google, Microsoft und Amazon stehen vor der Herausforderung, ihre Emissionen zu senken, während der Energiebedarf durch KI-Anwendungen steigt. Langfristige Stromabnahmeverträge werden zunehmend als Schlüssel zur Erreichung von Klimazielen angesehen, da sie finanzielle Planungssicherheit bieten und Unternehmen helfen, ihre Emissionen zu reduzieren.

Insgesamt zeigt sich, dass Alphabet sowohl durch seine Beteiligung an SpaceX als auch durch strategische Investitionen in erneuerbare Energien gut positioniert ist, um von den zukünftigen Entwicklungen in der Technologie- und Energiebranche zu profitieren.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 296,7EUR auf Nasdaq (18. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.