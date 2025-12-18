Amazon und Mill Industries: Revolution gegen Lebensmittelverschwendung!

Die Technologie von Mill Industries ermöglicht es, Lebensmittelabfälle direkt am Verkaufsort zu dehydrieren und zu verarbeiten, wodurch das Abfallvolumen um bis zu 80 Prozent reduziert wird. Dies führt nicht nur zu Kostensenkungen, sondern auch zu einer verbesserten Lebensmittelsicherheit und optimierten Bestandsentscheidungen. Jason Buechel, Vizepräsident von Amazon Worldwide Grocery Stores, betont, dass diese Kooperation dazu beiträgt, eine zirkuläre Lieferkette aufzubauen, die sowohl den Kunden als auch der Umwelt zugutekommt.

Amazon hat eine strategische Partnerschaft mit Mill Industries angekündigt, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und die Effizienz im Einzelhandel zu steigern. Über den Climate Pledge Fund investiert Amazon in die innovative Technologie von Mill Industries, die darauf abzielt, Lebensmittelabfälle in wertvolle Ressourcen umzuwandeln. Diese Zusammenarbeit wird zunächst in den Filialen von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, umgesetzt. Ab 2027 sollen Obst- und Gemüsereste mithilfe der neuen Technologie vor Ort verarbeitet werden, was einen bedeutenden Fortschritt in der Lebensmittelbranche darstellt.

Mill Industries nutzt fortschrittliche KI-Technologien, um Lebensmittelabfälle in Echtzeit zu analysieren und zu optimieren. Dies ermöglicht eine intelligentere Handhabung von Bestellungen und Ressourcen, was die betriebliche Effizienz weiter steigert. Matt Rogers, CEO von Mill Industries, hebt hervor, dass die Kombination aus innovativer Hardware und datenbasierten Erkenntnissen eine drastische Reduzierung von Lebensmittelabfällen im Einzelhandel ermöglicht.

Die Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für Amazon und Whole Foods Market, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, insbesondere das Ziel, Lebensmittelverschwendung bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren. Diese Initiative könnte als Modell für andere Einzelhändler dienen und setzt neue Standards in der Branche.

Zusätzlich steht Amazon unter Druck, da das Landgericht München I entschieden hat, dass das Unternehmen in Deutschland nicht einseitig die Vertragsbedingungen seines Streamingdienstes Prime Video ändern darf. Dies könnte Auswirkungen auf die Kundenbindung und das Vertrauen in die Marke haben. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Amazon bestrebt, durch innovative Partnerschaften und Technologien seine Marktposition zu stärken und gleichzeitig umweltfreundliche Praktiken zu fördern.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 221,3EUR auf Nasdaq (18. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.