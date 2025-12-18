Siemens sichert sich Großauftrag in Vietnam: Konkurrenz aus China geschlagen!

Dieser Auftrag markiert einen wichtigen Schritt für Siemens im südostasiatischen Markt, wo China bereits seit Jahren aktiv ist. Die chinesische Bahnindustrie hat in der Vergangenheit Hochgeschwindigkeitszüge in Kooperation mit Siemens und anderen internationalen Partnern entwickelt und konnte bereits Erfolge wie den Bau der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecke in Indonesien verzeichnen, die 2023 eröffnet wurde. Siemens hingegen hat in Deutschland maßgeblich an der Entwicklung der Intercity-Express-Züge (ICE) mitgewirkt und kürzlich mit einem Velaro Novo-Testzug Geschwindigkeiten von über 400 km/h erreicht.

Siemens hat einen bedeutenden Großauftrag in Vietnam für den Bau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes erhalten, der die Konkurrenz aus China hinter sich lässt. Die Zugsparte Siemens Mobility wird in Zusammenarbeit mit dem vietnamesischen Unternehmen Vinspeed die Velaro Novo-Züge liefern, die für ihren geringen Energieverbrauch bekannt sind – sie sollen rund 30 Prozent weniger Energie benötigen als die bisherigen Modelle. Der genaue Auftragswert wurde von Siemens nicht bekannt gegeben.

Die Aktie von Siemens zeigt sich seit Jahresbeginn stark und verzeichnet einen Anstieg von 24 Prozent. Aktuell liegt der Kurs bei 234,45 Euro, nachdem er am Mittwoch um 1,28 Prozent gefallen ist. Analysten sind geteilter Meinung über die zukünftige Entwicklung der Aktie: Während Barclays ein „Sell“-Rating mit einem Kursziel von 195 Euro vergibt, empfehlen Goldman Sachs und Jefferies mit Kurszielen von 246 und 277 Euro respectively den Kauf.

Zusätzlich zu den positiven Nachrichten über den Vietnam-Auftrag hat Siemens auch ein Aktienrückkaufprogramm initiiert, das die Marktaktivitäten des Unternehmens unterstützt. Im Zeitraum vom 8. bis 14. Dezember 2025 wurden über 362.000 Aktien zurückgekauft, was das Vertrauen in die Unternehmensstrategie unterstreicht.

Insgesamt zeigt der Vietnam-Auftrag, dass Siemens seine Position im internationalen Wettbewerb stärkt und gleichzeitig innovative Technologien einführt, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft sind. Die Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsnetzes in Vietnam könnte nicht nur die Mobilität im Land verbessern, sondern auch Siemens als führenden Anbieter im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge weiter etablieren.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 232,4EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.