    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens sichert sich Großauftrag in Vietnam: Konkurrenz aus China geschlagen!

    Siemens sichert sich Großauftrag in Vietnam: Konkurrenz aus China geschlagen!
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Siemens hat einen bedeutenden Großauftrag in Vietnam für den Bau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes erhalten, der die Konkurrenz aus China hinter sich lässt. Die Zugsparte Siemens Mobility wird in Zusammenarbeit mit dem vietnamesischen Unternehmen Vinspeed die Velaro Novo-Züge liefern, die für ihren geringen Energieverbrauch bekannt sind – sie sollen rund 30 Prozent weniger Energie benötigen als die bisherigen Modelle. Der genaue Auftragswert wurde von Siemens nicht bekannt gegeben.

    Dieser Auftrag markiert einen wichtigen Schritt für Siemens im südostasiatischen Markt, wo China bereits seit Jahren aktiv ist. Die chinesische Bahnindustrie hat in der Vergangenheit Hochgeschwindigkeitszüge in Kooperation mit Siemens und anderen internationalen Partnern entwickelt und konnte bereits Erfolge wie den Bau der ersten Hochgeschwindigkeitsstrecke in Indonesien verzeichnen, die 2023 eröffnet wurde. Siemens hingegen hat in Deutschland maßgeblich an der Entwicklung der Intercity-Express-Züge (ICE) mitgewirkt und kürzlich mit einem Velaro Novo-Testzug Geschwindigkeiten von über 400 km/h erreicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Long
    217,07€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    247,77€
    Basispreis
    1,67
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Aktie von Siemens zeigt sich seit Jahresbeginn stark und verzeichnet einen Anstieg von 24 Prozent. Aktuell liegt der Kurs bei 234,45 Euro, nachdem er am Mittwoch um 1,28 Prozent gefallen ist. Analysten sind geteilter Meinung über die zukünftige Entwicklung der Aktie: Während Barclays ein „Sell“-Rating mit einem Kursziel von 195 Euro vergibt, empfehlen Goldman Sachs und Jefferies mit Kurszielen von 246 und 277 Euro respectively den Kauf.

    Zusätzlich zu den positiven Nachrichten über den Vietnam-Auftrag hat Siemens auch ein Aktienrückkaufprogramm initiiert, das die Marktaktivitäten des Unternehmens unterstützt. Im Zeitraum vom 8. bis 14. Dezember 2025 wurden über 362.000 Aktien zurückgekauft, was das Vertrauen in die Unternehmensstrategie unterstreicht.

    Insgesamt zeigt der Vietnam-Auftrag, dass Siemens seine Position im internationalen Wettbewerb stärkt und gleichzeitig innovative Technologien einführt, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch vorteilhaft sind. Die Entwicklung des Hochgeschwindigkeitsnetzes in Vietnam könnte nicht nur die Mobilität im Land verbessern, sondern auch Siemens als führenden Anbieter im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge weiter etablieren.



    Siemens

    -0,02 %
    +0,74 %
    +5,89 %
    +2,90 %
    +20,91 %
    +83,56 %
    +98,93 %
    +188,16 %
    +193,78 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 232,4EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Siemens sichert sich Großauftrag in Vietnam: Konkurrenz aus China geschlagen! Siemens hat einen bedeutenden Großauftrag in Vietnam für den Bau eines Hochgeschwindigkeitsnetzes erhalten, der die Konkurrenz aus China hinter sich lässt. Die Zugsparte Siemens Mobility wird in Zusammenarbeit mit dem vietnamesischen Unternehmen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     