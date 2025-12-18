Pfizer: Kaufchance oder Risiko? Anleger fragen sich nach schwacher Prognose!

Auf einer Investorenkonferenz hat Pfizer seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 62 Milliarden US-Dollar angepasst, was unter den Markterwartungen von 62,52 Milliarden US-Dollar liegt. Auch die Gewinnprognose pro Aktie wurde mit 3,00 bis 3,15 US-Dollar unter dem Konsens von 3,13 US-Dollar festgelegt. Für 2025 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 59,5 bis 62,5 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls unter den Analystenschätzungen liegt. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird für 2026 auf 2,80 bis 3,00 US-Dollar geschätzt, was eine Abweichung von bis zu 26 Cent unter den Erwartungen darstellt.

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat am Dienstag seine Finanzprognosen für die Jahre 2025 und 2026 vorgestellt, was bei Anlegern Fragen aufwirft, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für Investitionen in die Aktie ist. Während der US-Gesundheitssektor insgesamt ein Plus von fast 12 Prozent verzeichnet, bleibt Pfizer mit einer negativen Performance von -3,8 Prozent in diesem Jahr hinter den Erwartungen zurück. Trotz einer attraktiven Bewertung und einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite von 6,7 Prozent konnte die Aktie nicht von der positiven Marktentwicklung profitieren.

Die schwache Prognose ist auf den Verlust von Exklusivrechten für einige Produkte zurückzuführen, was zu einem Umsatzrückgang von bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar führen könnte. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass Pfizer die Kostenprognosen für Forschung und Entwicklung sowie allgemeine Betriebsausgaben gesenkt hat. Trotz dieser positiven Aspekte reagierte der Markt negativ auf die Prognosen, und die Aktie fiel um 3,4 Prozent.

Analysten sehen die Aktie aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 8,5 bis 9,1 als unterbewertet an, insbesondere im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 19,3. Die signifikanten Bewertungsabschläge deuten auf eine strukturelle Unterbewertung hin. Anleger, die auf der Suche nach einem defensiven Depotbestandteil mit hoher Dividendenrendite sind, könnten den Rücksetzer als Kaufgelegenheit nutzen. Trotz der anhaltenden Wachstumsschwierigkeiten bietet Pfizer viel Gegenwert für vergleichsweise wenig Geld.

Insgesamt bleibt abzuwarten, ob Pfizer in den kommenden Jahren mit neuen Blockbuster-Medikamenten wieder Wachstumsimpulse setzen kann, insbesondere angesichts der bevorstehenden Patentabläufe, die das Unternehmen bis 2030 vor Herausforderungen stellen werden.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 25,04EUR auf NYSE (18. Dezember 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.