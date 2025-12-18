Sanofi vor Rückschlägen: Tolebrutinib-Zulassung in Gefahr!

Der französische Pharmakonzern Sanofi steht vor erheblichen Herausforderungen mit seinem vielversprechenden Medikament Tolebrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS). Zwei Rückschläge haben die Hoffnungen auf eine baldige Zulassung stark beeinträchtigt. Zum einen verzögert sich die Entscheidung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zur Zulassung des Medikaments für die nicht-schubförmige sekundär progrediente MS (nrSPMS) erneut. Sanofi gab bekannt, dass die FDA ihre Bewertung nicht wie geplant bis zum 28. Dezember 2023 abschließen kann. Stattdessen wird mit einer Entscheidung erst Ende des ersten Quartals 2026 gerechnet. Diese Verzögerung sorgt für Unsicherheit, da nur schwerstkranke Patienten bis dahin Zugang zu Tolebrutinib erhalten werden.

Der zweite Rückschlag betrifft eine späte klinische Studie, die das Hauptziel nicht erreichen konnte: Tolebrutinib konnte das Fortschreiten der primär progredienten MS (PPMS) nicht wie erhofft verzögern. Infolgedessen hat Sanofi entschieden, für diese Indikation keine Zulassung mehr anzustreben. Zudem wird geprüft, ob der immaterielle Vermögenswert von Tolebrutinib abgeschrieben werden muss, was die finanzielle Situation des Unternehmens weiter belasten könnte. Die Ergebnisse dieses Werthaltigkeitstests sollen im Rahmen der Geschäftszahlen für 2025 veröffentlicht werden.