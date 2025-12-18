Sanofi vor Rückschlägen: Tolebrutinib-Zulassung in Gefahr!
Der französische Pharmakonzern Sanofi steht vor erheblichen Herausforderungen mit seinem vielversprechenden Medikament Tolebrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS). Zwei Rückschläge haben die Hoffnungen auf eine baldige Zulassung stark beeinträchtigt. Zum einen verzögert sich die Entscheidung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zur Zulassung des Medikaments für die nicht-schubförmige sekundär progrediente MS (nrSPMS) erneut. Sanofi gab bekannt, dass die FDA ihre Bewertung nicht wie geplant bis zum 28. Dezember 2023 abschließen kann. Stattdessen wird mit einer Entscheidung erst Ende des ersten Quartals 2026 gerechnet. Diese Verzögerung sorgt für Unsicherheit, da nur schwerstkranke Patienten bis dahin Zugang zu Tolebrutinib erhalten werden.
Der zweite Rückschlag betrifft eine späte klinische Studie, die das Hauptziel nicht erreichen konnte: Tolebrutinib konnte das Fortschreiten der primär progredienten MS (PPMS) nicht wie erhofft verzögern. Infolgedessen hat Sanofi entschieden, für diese Indikation keine Zulassung mehr anzustreben. Zudem wird geprüft, ob der immaterielle Vermögenswert von Tolebrutinib abgeschrieben werden muss, was die finanzielle Situation des Unternehmens weiter belasten könnte. Die Ergebnisse dieses Werthaltigkeitstests sollen im Rahmen der Geschäftszahlen für 2025 veröffentlicht werden.
Die Reaktion der Börse auf diese Nachrichten war deutlich negativ. Die Sanofi-Aktie fiel zunächst um 5 Prozent auf 79,15 Euro und konnte sich nur leicht erholen, während sie zuletzt bei 80,27 Euro notierte, was einem Minus von 3,64 Prozent entspricht. Analysten äußern sich besorgt über die Zukunft des Medikaments. Michael Leuchten von Jefferies befürchtet, dass der Markt Tolebrutinib möglicherweise abschreibt, während Richard Vosser von JPMorgan skeptisch hinsichtlich der Zulassung für nrSPMS ist. Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi auf "Neutral" belassen und sieht die Aktie im unteren Bereich ihrer Handelsrange zwischen 80 und 100 Euro.
Insgesamt zeigen die Entwicklungen, dass Sanofi vor einer kritischen Phase steht, in der die Zukunft von Tolebrutinib und die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen auf das Unternehmen ungewiss sind. Die Verzögerungen und Misserfolge in den klinischen Studien werfen Fragen über die Wettbewerbsfähigkeit des Medikaments auf, insbesondere im Vergleich zu anderen MS-Therapien auf dem Markt.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 82,39EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.