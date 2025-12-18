    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    Tui-Aktie auf Höhenflug: 7,5% Kursanstieg und neue Kaufempfehlungen!

    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    Am Montag erlebte die Aktie des Reisekonzerns Tui einen bemerkenswerten Kursanstieg von 7,5 Prozent und erreichte mit 8,88 Euro den höchsten Stand seit Anfang September. Dieser Anstieg ist Teil einer positiven Entwicklung, die seit Anfang November zu einem Wertzuwachs von etwa 25 Prozent geführt hat. Analyst Andre Juillard von der Deutschen Bank hebt in seinem Bericht hervor, dass die Geschäftsentwicklung in verschiedenen Regionen unterschiedlich verläuft: Während die USA und Nordeuropa schwächer abschneiden, zeigt der Mittelmeerraum sowie der Nahe Osten und der asiatisch-pazifische Raum, mit Ausnahme von China, eine solide Entwicklung. Juillard hat sein Kursziel für Tui von 11 auf 12 Euro angehoben, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von über einem Drittel signalisiert.

    Die Euphorie über die Tui-Aktie wird auch in den Diskussionen im wallstreetONLINE-Forum deutlich, wo Nutzer optimistisch über die zukünftige Entwicklung spekulieren. Trotz des jüngsten Kursanstiegs bleibt die langfristige Bilanz der Tui-Aktie jedoch bescheiden. Seit Jahresbeginn beträgt die Rendite lediglich 5 Prozent, was im Vergleich zum MDax mit über 17 Prozent deutlich hinterherhinkt. Die Aktie ist weiterhin von den Auswirkungen der Pandemie sowie von staatlichen Hilfen und Kapitalmaßnahmen geprägt.

    Am Dienstag setzte sich der Aufwärtstrend fort, und die Tui-Aktien überschritten erstmals seit Ende August die 9-Euro-Marke, mit einem Höchststand von 9,13 Euro. Die Landesbank Baden-Württemberg hat die Tui-Aktien mit einer Kaufempfehlung in ihre Bewertung aufgenommen. Analyst Gerhard Wolf betont, dass die Investment-Story von Tui auf operativer Stärke, strukturellem Wachstum und finanzieller Erholung basiert. Tui hat im vergangenen Geschäftsjahr das beste Ergebnis seiner Geschichte erzielt und plant, erstmals seit 2019 wieder eine kleine Dividende auszuschütten.

    Die Diskussionen über die Unternehmensstrategie und die Dividendenausschüttung zeigen, dass viele Anleger eine klare Kursentwicklung und eine attraktive Rendite erwarten. Während einige die finanzielle Disziplin und die Schuldenreduzierung loben, gibt es auch kritische Stimmen, die eine stärkere Fokussierung auf die Aktionärsinteressen fordern. Die Frage bleibt, ob Tui in der Lage sein wird, die Erwartungen der Investoren zu erfüllen und sich nachhaltig im Markt zu behaupten.



    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 8,915EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
