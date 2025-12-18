Tui-Aktie auf Höhenflug: 7,5% Kursanstieg und neue Kaufempfehlungen!

Am Montag erlebte die Aktie des Reisekonzerns Tui einen bemerkenswerten Kursanstieg von 7,5 Prozent und erreichte mit 8,88 Euro den höchsten Stand seit Anfang September. Dieser Anstieg ist Teil einer positiven Entwicklung, die seit Anfang November zu einem Wertzuwachs von etwa 25 Prozent geführt hat. Analyst Andre Juillard von der Deutschen Bank hebt in seinem Bericht hervor, dass die Geschäftsentwicklung in verschiedenen Regionen unterschiedlich verläuft: Während die USA und Nordeuropa schwächer abschneiden, zeigt der Mittelmeerraum sowie der Nahe Osten und der asiatisch-pazifische Raum, mit Ausnahme von China, eine solide Entwicklung. Juillard hat sein Kursziel für Tui von 11 auf 12 Euro angehoben, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von über einem Drittel signalisiert.

Die Euphorie über die Tui-Aktie wird auch in den Diskussionen im wallstreetONLINE-Forum deutlich, wo Nutzer optimistisch über die zukünftige Entwicklung spekulieren. Trotz des jüngsten Kursanstiegs bleibt die langfristige Bilanz der Tui-Aktie jedoch bescheiden. Seit Jahresbeginn beträgt die Rendite lediglich 5 Prozent, was im Vergleich zum MDax mit über 17 Prozent deutlich hinterherhinkt. Die Aktie ist weiterhin von den Auswirkungen der Pandemie sowie von staatlichen Hilfen und Kapitalmaßnahmen geprägt.