Traditionelle Portfolios sind tot: So investieren Sie jetzt richtig!

Trotz eines positiven Jahres für das klassische Portfolio, das 2025 eine Rendite von etwa 11 Prozent erzielen könnte, sieht Gave die Notwendigkeit für eine Anpassung. Während Aktien in den letzten Jahren gut abgeschnitten haben, spielten Anleihen eine untergeordnete Rolle. Gave zufolge hätte sein vorgeschlagenes Portfolio eine deutlich höhere Rendite erzielt, mit Schätzungen von rund 21 Prozent für eine einfache Umsetzung mit Edelmetall- und Öl-ETFs. Selbst eine Mischung aus 60 Prozent Aktien, 25 Prozent Energie und 15 Prozent Edelmetallen hätte noch 17 Prozent Rendite gebracht.

Louis-Vincent Gave, Mitgründer und CEO von Gavekal Research, hat das traditionelle Mischportfolio aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen als überholt erklärt. In einem Podcast mit Adam Taggart äußerte er, dass dieses Portfolio mit der COVID-19-Pandemie gestorben sei. Gave argumentiert, dass die gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die von einer höheren Inflation geprägt sind, eine Neubewertung der Anlagestrategien erforderten. Er schlägt stattdessen ein Portfolio vor, das 60 Prozent Aktien, 20 Prozent Edelmetalle und 20 Prozent Energie umfasst.

Gave betont, dass Energieaktien nicht primär dazu dienen, reich zu werden, sondern als Stabilitätsfaktor im Portfolio fungieren. Sie könnten die Volatilität reduzieren, insbesondere in Zeiten steigender Inflation. Er bezeichnet Energieaktien als die neuen Anleihen, da sie hohe Dividenden ausschütten und von stabilen Margen in der Raffineriebranche profitieren. Dies ist besonders relevant, da der Energiesektor in diesem Jahr hinter den Erwartungen zurückblieb, was Gave jedoch nicht als Widerspruch sieht.

Parallel zu diesen Entwicklungen sind die Ölpreise auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen, was die Unsicherheit auf dem Markt widerspiegelt. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel auf 58,93 US-Dollar, während die US-Sorte WTI auf 55,18 US-Dollar sank. Investoren beobachten die geopolitischen Entwicklungen, insbesondere die Ukraine-Gespräche, die potenziell zu einer Aufhebung von Handelsbeschränkungen für russisches Öl führen könnten. Diese Situation könnte das bereits bestehende Überangebot an Öl weiter verschärfen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Anpassung der Anlagestrategien an die aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten unerlässlich ist, um in einem sich wandelnden Marktumfeld erfolgreich zu sein.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 60,18USD auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.