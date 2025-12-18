Mutares verkauft Fuentes Logistics: Strategischer Schritt für Wachstum!

Der Verkauf stellt für Ontime-Franchise eine strategische Gelegenheit dar, seine Präsenz im iberischen und breiteren europäischen Logistikmarkt auszubauen. Fuentes wird als ideale Ergänzung für das bestehende Portfolio angesehen und soll Synergien für weiteres Wachstum schaffen. Johannes Laumann, CIO von Mutares, betont, dass der Verkauf die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, attraktive Geschäftsmodelle zu identifizieren und Shareholder Value zu realisieren. Mutares erwartet durch diese Transaktion einen signifikanten Ergebnisbeitrag und strebt einen Exit-Erlös von 200 Millionen Euro an.

Die Mutares SE & Co. KGaA hat erfolgreich ihr Portfoliounternehmen Fuentes Quality Logistics S.L. an ein Konsortium verkauft, das von der Ontime-Franchise und der Gründerfamilie angeführt wird. Fuentes, ein Dienstleister im Bereich temperaturgeführte Logistik, erzielte einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro. Seit der Übernahme von der Lineage Group hat das Unternehmen einen Transformationsprozess durchlaufen, der auf operative Verbesserungen abzielte, um die Rentabilität zu steigern und den Geschäftsbetrieb zu stärken. Diese Maßnahmen haben das Interesse strategischer Käufer geweckt, da Fuentes über eine solide Basis und eine vielversprechende Marktposition verfügt.

Zusätzlich hat Mutares ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb des Geschäftsbereichs Venator Ultramarine Blue Pigments von Venator France SAS unterbreitet. Diese Akquisition zielt darauf ab, das Segment Infrastructure & Special Industry zu stärken und die Präsenz in der Spezialchemieindustrie auszubauen. Venator Pigments France ist ein führender europäischer Hersteller von Ultramarinblau- und Manganviolett-Pigmenten mit einem Umsatz von etwa 35 Millionen Euro. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrats und der behördlichen Genehmigungen.

Die geplante Übernahme von Venator Pigments wird als strategischer Meilenstein für Mutares angesehen, da sie den Eintritt in den Chemiesektor markiert und erhebliche Synergiepotenziale sowie neue Wachstumschancen eröffnet. Johannes Laumann hebt hervor, dass das technische Know-how und das hochwertige Produktportfolio von Venator Pigments eine ideale Ergänzung für Mutares darstellen.

Insgesamt zeigt Mutares mit diesen Transaktionen seine Fähigkeit, Unternehmen in Umbruchsituationen erfolgreich zu repositionieren und gleichzeitig den Shareholder Value zu steigern.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 28,80EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.