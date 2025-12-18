BASF: Rekord-Aktienrückkäufe und zukunftsweisende Standortvereinbarung!

Am 15. Dezember 2025 veröffentlichte die BASF SE eine Kapitalmarktinformation, in der der Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben wurde. Im Zeitraum vom 8. bis 12. Dezember 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 938.051 eigene Aktien. Diese Transaktionen sind Teil eines umfassenden Rückkaufprogramms, das am 3. November 2025 gestartet wurde. Bis zum 12. Dezember 2025 summiert sich die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien auf 6.481.675. Die Käufe wurden über verschiedene Handelsplätze, insbesondere die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra), abgewickelt. Die veröffentlichten Daten enthalten auch die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der Aktien, die zwischen 43,08 und 44,89 Euro lagen.

Parallel zu den Rückkäufen hat BASF eine neue Standortvereinbarung für ihr Stammwerk in Ludwigshafen getroffen. Diese Vereinbarung, die bis Ende 2028 gilt, sieht vor, dass das Unternehmen auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet und gleichzeitig Milliarden in den Standort investiert. Die Verhandlungen zwischen BASF und den Arbeitnehmervertretungen wurden als herausfordernd beschrieben, führten jedoch zu einem Ergebnis, das sowohl für die Belegschaft als auch für das Unternehmen von Bedeutung ist. Der Betriebsrat betonte, dass diese Vereinbarung in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld Verbindlichkeit schafft.