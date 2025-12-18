BASF: Rekord-Aktienrückkäufe und zukunftsweisende Standortvereinbarung!
Am 15. Dezember 2025 veröffentlichte die BASF SE eine Kapitalmarktinformation, in der der Fortschritt ihres Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben wurde. Im Zeitraum vom 8. bis 12. Dezember 2025 erwarb das Unternehmen insgesamt 938.051 eigene Aktien. Diese Transaktionen sind Teil eines umfassenden Rückkaufprogramms, das am 3. November 2025 gestartet wurde. Bis zum 12. Dezember 2025 summiert sich die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien auf 6.481.675. Die Käufe wurden über verschiedene Handelsplätze, insbesondere die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra), abgewickelt. Die veröffentlichten Daten enthalten auch die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der Aktien, die zwischen 43,08 und 44,89 Euro lagen.
Parallel zu den Rückkäufen hat BASF eine neue Standortvereinbarung für ihr Stammwerk in Ludwigshafen getroffen. Diese Vereinbarung, die bis Ende 2028 gilt, sieht vor, dass das Unternehmen auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet und gleichzeitig Milliarden in den Standort investiert. Die Verhandlungen zwischen BASF und den Arbeitnehmervertretungen wurden als herausfordernd beschrieben, führten jedoch zu einem Ergebnis, das sowohl für die Belegschaft als auch für das Unternehmen von Bedeutung ist. Der Betriebsrat betonte, dass diese Vereinbarung in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld Verbindlichkeit schafft.
Die Vereinbarung erstreckt sich über drei Jahre und kann um zwei Jahre verlängert werden, sofern bestimmte Ziele zur Wiederherstellung der Profitabilität erreicht werden. In Ludwigshafen sind mehr als 30.000 Mitarbeiter beschäftigt, was mehr als einem Drittel der globalen Belegschaft von BASF entspricht. Unternehmenschef Markus Kamieth kündigte zudem einen umfassenden Umbau des Konzerns an, um die Herausforderungen der Chemieindustrie zu bewältigen. Dies umfasst den Verkauf von Geschäftsbereichen und die geplante Börsennotierung des Agrargeschäfts im Jahr 2027.
Zusätzlich wird BASF im kommenden Jahr einen neuen Verbundstandort in China eröffnen, dessen Errichtung im Zeitplan liegt und unter dem Budget von 8,7 Milliarden Euro bleibt. Die Investitionen in Ludwigshafen sollen jährlich rund zwei Milliarden Euro betragen, um die Infrastruktur zu modernisieren und auszubauen. Der Betriebsrat sieht in der Vereinbarung einen wichtigen Schritt, um die Belegschaft auf die strukturellen Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 44,32EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.
