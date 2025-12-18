DEUTZ AG übernimmt Frerk: Strategischer Schritt in die Notstromversorgung!

Frerk Aggregatebau GmbH ist auf die Herstellung von Notstromaggregaten spezialisiert und bedient vor allem Kunden aus kritischen Infrastrukturen, darunter Datenzentren. Mit rund 200 Mitarbeitern produziert das Unternehmen sowohl Diesel- als auch Gas-Anlagen, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleisten. DEUTZ erwartet durch die Übernahme ein zusätzliches profitables Erlöswachstum von etwa 100 Millionen Euro, was die Umsatzprognose des Unternehmens für 2024 von 1,8 Milliarden Euro weiter steigern könnte.

Die DEUTZ AG, ein Kölner Hersteller von Motoren, hat am 17. Dezember 2025 den Kauf der Frerk Aggregatebau GmbH, einem Anbieter von Notstromanlagen mit Sitz in Schweringen, bekannt gegeben. Dieser Schritt zielt darauf ab, das Geschäft mit Notstromaggregaten auszubauen und von der steigenden Nachfrage nach Energieversorgung, insbesondere in Rechenzentren, zu profitieren. Der Kaufvertrag umfasst den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an Frerk und sieht einen Kaufpreis im oberen zweistelligen Millionenbereich vor, der sowohl eine Barkomponente als auch eine variable Komponente, abhängig von der Geschäftsentwicklung, beinhaltet. Die Finanzierung der Übernahme erfolgt durch Fremdkapital.

Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 vollzogen. Die Marktreaktion auf die Ankündigung war positiv: Der Aktienkurs von DEUTZ stieg um bis zu sieben Prozent und notierte zuletzt mit einem Plus von drei Prozent bei etwa 8,57 Euro. Dies spiegelt das Vertrauen der Investoren in die strategische Ausrichtung des Unternehmens wider.

DEUTZ-Chef Sebastian Schulte betonte, dass die Übernahme von Frerk eine wichtige Maßnahme sei, um das Unternehmen breiter aufzustellen und unabhängiger von den zyklischen Schwankungen im Geschäft mit Verbrennungsmotoren zu werden. Die Integration von Frerk in die DEUTZ Energy Business Unit wird als strategisch wertvoll erachtet, da sie das Produkt- und Kompetenzprofil des Unternehmens ergänzt und es ermöglicht, gezielt auf wachstumsstarke Märkte zuzugreifen.

Marc Hiller, Geschäftsführer von Frerk, äußerte sich ebenfalls positiv über die Partnerschaft und betonte, dass das Unternehmen von der starken Marke und dem globalen Servicenetzwerk von DEUTZ profitieren werde. Diese Übernahme markiert einen bedeutenden Schritt für DEUTZ, um sich als globaler Anbieter von Notstromanlagen zu etablieren und die Herausforderungen des digitalen Zeitalters, insbesondere den steigenden Energiebedarf durch Künstliche Intelligenz, zu adressieren.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 8,385EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.