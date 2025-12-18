    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor
    Energiekontor AG: Wichtige Finanzberichte und Aktienrückkäufe angekündigt!

    Foto: Energiekontor AG

    Die Energiekontor AG hat am 16. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. In dieser Mitteilung wurden die Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresfinanzberichten bekannt gegeben. Die Quartals-/Zwischenmitteilungen für das erste Halbjahr werden am 13. Mai 2026 veröffentlicht, während die entsprechenden Berichte für das zweite Halbjahr am 12. November 2026 erscheinen. Beide Berichte werden in deutscher und englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung stehen.

    Zusätzlich wurde die Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts sowie des Konzern-Jahresfinanzberichts für den 31. März 2026 angekündigt. Auch diese Berichte werden in beiden Sprachen auf der Website der Energiekontor AG bereitgestellt. Der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal 2026 ist für den 13. August 2026 geplant.

    Im Rahmen der Mitteilung zur Kapitalmarktinformation gab die Energiekontor AG auch bekannt, dass sie im Zeitraum vom 8. bis 12. Dezember 2025 insgesamt 1.450 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms erworben hat. Die Gesamtzahl der seit Beginn des Programms am 7. Juli 2025 zurückgekauften Aktien beläuft sich auf 28.244. Die Käufe wurden über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) abgewickelt, und die Details zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Unternehmenswebsite einsehbar.

    Des Weiteren wurde berichtet, dass die Investmentgesellschaft Voleon ihre Leerverkaufsposition in der Energiekontor AG von 0,54 % auf 0,49 % reduziert hat. Damit wird Voleon ab dem folgenden Tag nicht mehr als Leerverkäufer im Bundesanzeiger aufgeführt, da die Position unter 0,5 % liegt. Es bleibt jedoch zu beachten, dass Voleon noch etwa 68.000 Aktien zurückkaufen muss, um die Position vollständig abzubauen.

    Die Energiekontor AG, mit Sitz in Bremen, ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Windkraftanlagen spezialisiert hat. Die Bekanntmachungen und Finanzberichte sind Teil der regulatorischen Anforderungen, um Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen sind auf der Unternehmenswebsite unter www.energiekontor.de zu finden.



    Energiekontor

    ISIN:DE0005313506WKN:531350

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 34,63EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
