    adidas AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Was Investoren wissen müssen!

    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Die adidas AG hat am 16. Dezember 2025 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung wurden die Termine für die Veröffentlichung verschiedener Finanzberichte bekannt gegeben, die für Investoren und Analysten von Bedeutung sind.

    Der Jahresfinanzbericht der adidas AG wird sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 26. März 2026 veröffentlicht. Interessierte können die Berichte auf der Unternehmenswebsite unter den entsprechenden Links für Investoren einsehen. Darüber hinaus wird der Konzern-Jahresfinanzbericht ebenfalls am 4. März 2026 in beiden Sprachen zur Verfügung stehen. Ein weiterer wichtiger Bericht, der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr), wird am 30. Juli 2026 veröffentlicht.

    Diese Vorabbekanntmachung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten, die Unternehmen einhalten müssen, um Transparenz gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Die adidas AG hat ihren Sitz in Herzogenaurach, Deutschland, und ist ein führendes Unternehmen in der Sportartikelbranche.

    Parallel zu dieser Mitteilung hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für die adidas AG mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman wies darauf hin, dass die Einnahmen im Onlinehandel in China während der Monate Oktober und November auf einen schwachen Singles' Day (11. November) hindeuten. Dieser Tag hat sich in den letzten Jahren zu einem der bedeutendsten Online-Shopping-Events entwickelt, vergleichbar mit dem Black Friday.

    Im Gegensatz zum Vorjahr, in dem die Verkaufsaktionen frühzeitig begannen und die Umsätze anstiegen, zeigen die aktuellen Zahlen, dass die Verkäufe in den Monaten vor dem Singles' Day nicht den erwarteten Anstieg verzeichneten. Dies könnte auf ein schwächeres viertes Quartal für adidas hindeuten, als ursprünglich angenommen. Das Wachstum des Unternehmens hat sich in den letzten Monaten verlangsamt, was zusätzliche Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Geschäftsentwicklung aufwirft.

    Insgesamt deutet die aktuelle Situation darauf hin, dass adidas vor Herausforderungen steht, insbesondere im Hinblick auf den chinesischen Markt und die allgemeine Konsumstimmung. Die bevorstehenden Finanzberichte werden entscheidende Einblicke in die finanzielle Lage und die strategische Ausrichtung des Unternehmens geben.



