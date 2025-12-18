Ende einer Ära: VW Gläserne Manufaktur schließt nach 24 Jahren!

Die Gläserne Manufaktur wird ab Januar 2026 umgebaut und soll als Auslieferungsstandort erhalten bleiben. Volkswagen, der Freistaat Sachsen und die Technische Universität (TU) Dresden haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, um ein Innovationszentrum für Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz und Robotik zu schaffen. Die TU plant, fast die Hälfte der Flächen im Werk zu nutzen, während die 230 Mitarbeiter vorerst in Dresden bleiben.

Nach 24 Jahren wird in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen (VW) in Dresden am Dienstag das letzte Auto vom Band rollen. Der rote ID.3, der als Ausstellungsstück im Werk verbleiben wird, wurde von allen Mitarbeitern unterschrieben. In den vergangenen Jahren wurden in der Manufaktur über 165.500 Fahrzeuge produziert, beginnend mit dem VW Phaeton im Jahr 2001, dessen Produktion 2016 endete. Mit dem e-Golf, der 2017 in Dresden gefertigt wurde, stellte VW als erster Standort vollständig auf Elektromobilität um. Seit 2021 konzentrierte sich die Produktion ausschließlich auf den ID.3.

Parallel dazu hat VW in Salzgitter die Produktion in seiner ersten Batteriezellfabrik der Tochtergesellschaft PowerCo gestartet. Nach fast dreieinhalb Jahren Bauzeit wird hier die neue Einheitszelle produziert, die ab 2026 in den neuen Elektro-Kleinwagen VW ID. Polo und Cupra Raval zum Einsatz kommen soll. In Salzgitter sollen anfänglich einige Hundert Batteriezellen pro Tag gefertigt werden, mit dem Ziel, die Produktion auf 60.000 bis 70.000 Zellen täglich zu steigern. Die geplante Jahreskapazität beträgt 20 Gigawattstunden, ausreichend für etwa 250.000 E-Autos.

Konzernchef Oliver Blume bezeichnete den Neubau als wichtiges Signal für Europa und betonte die Notwendigkeit, die Abhängigkeit von asiatischen Herstellern, insbesondere aus China, zu verringern. Die Batterie ist entscheidend für die Kostenstruktur von E-Fahrzeugen, da sie 30 bis 40 Prozent der Gesamtkosten ausmacht. Trotz der Herausforderungen, wie der Pleite des schwedischen Herstellers Northvolt und einer langsamer als erwarteten Nachfrage nach E-Autos, bleibt VW optimistisch. PowerCo-Chef Frank Blome bekräftigte den Glauben an die Elektromobilität und die Notwendigkeit, die Produktion in Europa voranzutreiben, auch wenn dies langsamer als ursprünglich geplant geschieht.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 104,2EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:42 Uhr) gehandelt.