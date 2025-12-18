DAX unter Druck: Anleger blicken auf Zinsentscheidungen und Inflationsdaten!

Der DAX, der deutsche Leitindex, zeigt sich in der aktuellen Handelswoche volatil und könnte seine leichten Vortagsgewinne am Dienstag abgeben. Der Broker IG taxierte den DAX zwei Stunden vor Handelsbeginn um 0,6 Prozent niedriger auf 24.095 Punkte, was die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten wieder in den Fokus rückt. Analysten der Commerzbank sprechen von einer Konsolidierung, die sich bereits am Vortag nach einem positiven Handelsstart in einem schwächeren Schlusskurs an den US-Börsen widerspiegelte. Die Unsicherheit der Anleger wird durch bevorstehende Arbeitsmarktdaten aus den USA verstärkt, die am Nachmittag veröffentlicht werden und entscheidend für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed sind.

Am Mittwoch zeigt sich der DAX leicht erholt und wird um 0,1 Prozent höher auf 24.112 Punkten taxiert. Damit bleibt er über der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke, jedoch ist das Rekordhoch von 24.771 Punkten aus dem Oktober noch weit entfernt. Marktbeobachter bemerken, dass die Kauflaune der Anleger schwach bleibt, was auf Gewinnmitnahmen bei gut gelaufenen Aktien und Umschichtungen in Erholungskandidaten hindeutet. Die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag konnten nicht den erhofften Impuls liefern, was die Erwartungen an zukünftige Zinssenkungen der Fed dämpft. Am Donnerstag rücken die Inflationsdaten in den Fokus, die ebenfalls für die Geldpolitik der Fed von Bedeutung sind.

Für den Donnerstag wird ein schwächerer Handelsstart erwartet, da der DAX unter die 24.000 Punkte gefallen ist. Der Broker IG taxierte den Index um 0,1 Prozent niedriger auf 23.934 Punkte. Der Abstand zum Rekordhoch wächst, und Analysten warnen, dass der DAX seinen kurzfristigen Aufwärtsmodus verlassen hat. Die Vorgaben aus den USA, insbesondere die schwächeren Kurse an der Nasdaq, belasten zusätzlich. Trotz eines Jahresplus von 20 Prozent ist die Stimmung am Markt gedämpft.

Insgesamt bleibt die Unsicherheit hoch, und die Anleger blicken gespannt auf die bevorstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank sowie die Inflationsdaten aus den USA, die entscheidend für die künftige Geldpolitik sein könnten.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 23.941PKT auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.