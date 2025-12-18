Thyssenkrupp nucera: Mega-Vertrag für Elektrolyseure im Nahen Osten!

Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte thyssenkrupp nucera einen Umsatz von 845 Millionen Euro und ein EBIT von 2 Millionen Euro, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt, als das EBIT bei -14 Millionen Euro lag. Der Auftragseingang belief sich auf 348 Millionen Euro, was jedoch einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt, was auf die herausfordernde Marktsituation für grünen Wasserstoff zurückzuführen ist. Der Auftragsbestand lag bei 606 Millionen Euro, was ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA hat einen bedeutenden Vertrag über die Lieferung von Elektrolyseuren für ein großes Chlor-Alkali-Projekt im Nahen Osten unterzeichnet. Der Auftrag, der im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegt, wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025/26 verbucht. Die Fertigstellung der gesamten Anlage ist für Ende des vierten Quartals 2028 geplant. Diese Entwicklung ist Teil der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, das sich auf innovative Lösungen im Bereich der Elektrolyse und der Wasserstoffproduktion konzentriert.

Im Segment Chlor-Alkali konnte thyssenkrupp nucera den Umsatz um 14 % auf 386 Millionen Euro steigern, während der Auftragseingang im Servicegeschäft um 15 % auf 322 Millionen Euro anstieg. Das Unternehmen hat seine Technologieportfolios im Bereich grüner Wasserstoff weiter gestärkt, unter anderem durch den Erwerb einer Hochdruckelektrolyse-Technologie, die eine hocheffiziente Wasserstoffproduktion ermöglicht.

Für das Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet thyssenkrupp nucera einen Auftragseingang zwischen 350 und 900 Millionen Euro, wobei große Neubauprojekte und das Chlor-Alkali-Servicegeschäft als Haupttreiber fungieren sollen. Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 500 und 600 Millionen Euro liegen, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Das EBIT wird zwischen -30 und 0 Millionen Euro prognostiziert, was auf die Bearbeitung des bestehenden Auftragsbestands zurückzuführen ist.

Insgesamt zeigt thyssenkrupp nucera eine solide Entwicklung in einem herausfordernden Marktumfeld und positioniert sich strategisch für zukünftige Wachstumschancen im Bereich grüner Wasserstoff und Chlor-Alkali-Technologien. Die kontinuierliche Investition in Forschung und Entwicklung sowie die Optimierung der Kostenstruktur sind zentrale Elemente der Unternehmensstrategie.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,70 % und einem Kurs von 8,745EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.