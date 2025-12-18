SYNBIOTIC SE: Kapitalerhöhung und Kursboom – Chancen für Investoren!

SYNBIOTIC verfolgt eine paneuropäische Buy-and-Build-Strategie, die sich auf die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Medizinalcannabis und Industriehanf konzentriert. Die Unternehmensgruppe ist in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten tätig. Durch die Expansion in relevante Wachstumsmärkte und Diversifikation strebt SYNBIOTIC an, Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

Am 16. Dezember 2025 hat die SYNBIOTIC SE, ein Unternehmen im Bereich Medizinalcannabis und Industriehanf, eine Kapitalerhöhung beschlossen. Im Rahmen dieser Maßnahme wird das Grundkapital um bis zu 200.000 Euro durch die Ausgabe von bis zu 200.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien erhöht. Jede neue Aktie hat einen anteiligen Betrag von 1 Euro am Grundkapital. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt sein. Das gesetzliche Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre wird ausgeschlossen, und die Small & Mid Cap Investmentbank AG aus München wurde mit der Platzierung der neuen Aktien zu einem Preis von 1,70 Euro beauftragt. Der Nettoemissionserlös aus dieser Kapitalerhöhung soll dem Wachstum der Gesellschaft dienen.

Parallel zu dieser Kapitalerhöhung hat sich der Kurs der SYNBIOTIC-Aktien in der vergangenen Woche stark entwickelt. Am Mittwoch, dem 16. Dezember, stieg der Kurs um mehr als 12 Prozent auf 3,55 Euro, was eine Verdopplung des Kurses seit dem Freitag zuvor bedeutet. In der Spitze erreichte der Kurs 3,78 Euro, ein Niveau, das zuletzt im März 2025 beobachtet wurde. Diese Kursentwicklung folgt auf einen Anstieg von bis zu 42 Prozent an den beiden Vortagen. Zuvor war der Kurs auf ein Rekordtief von etwa 1,50 Euro gefallen.

Analyst Harald Hof von MWB hebt hervor, dass mehrere positive Entwicklungen, darunter zwei kleinere Kapitalerhöhungen und der Einstieg des Hanf-Aktienfonds Cansoul als neuer Ankerinvestor, das positive Sentiment um die Aktie unterstützen. Diese Faktoren, zusammen mit einem allgemeinen Rückenwind für den Sektor, haben zu einer spekulativen Kaufempfehlung geführt.

Insgesamt zeigt die SYNBIOTIC SE mit der Kapitalerhöhung und der positiven Kursentwicklung, dass sie auf einem Wachstumspfad ist, der sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Investoren birgt.

Die SynBiotic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 3,48EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:41 Uhr) gehandelt.