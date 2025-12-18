Tesla-Aktien auf Rekordkurs: Elon Musk erreicht 600 Milliarden Dollar Vermögen!
Die Aktien von Tesla haben am Montag einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet und erreichten mit einem Plus von 4,4 Prozent einen Kurs von 478,93 US-Dollar, was den höchsten Stand seit einem Jahr darstellt. Damit wurde ein charttechnischer Widerstand bei 470 Dollar überwunden. Ein weiterer Anstieg auf 488,55 Dollar würde ein neues Rekordhoch für die Aktie bedeuten. Die positive Entwicklung folgt auf eine Phase, in der die Aktien durch die US-Zollpolitik und Konflikte mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump belastet waren. Seit dem Herbst hat sich der Kurs jedoch erholt, wobei das E-Autogeschäft weniger im Fokus steht. Vielmehr wird Tesla zunehmend als eine Wette auf das Geschäft mit Robotaxis und humanoiden Robotern wahrgenommen.
Die Anleger setzen darauf, dass CEO Elon Musk die ambitionierten Projekte vorantreibt, insbesondere nachdem die Aktionäre einem umfangreichen Vergütungspaket zugestimmt haben. Dieses Paket könnte Musk bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den kommenden Jahren ein Aktienpaket im Wert von bis zu einer Billion Dollar einbringen. Der aktuelle Kursanstieg hat dazu geführt, dass die Tesla-Aktien seit Jahresbeginn um etwa 18 Prozent gestiegen sind, was den Börsenwert des Unternehmens auf fast 1,6 Billionen Dollar anhebt.
Parallel dazu hat Elon Musk laut dem Magazin "Forbes" als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von über 600 Milliarden Dollar erreicht. Dies ist hauptsächlich auf den Verkauf von Aktien seiner Raumfahrtfirma SpaceX durch Mitarbeiter und Investoren zurückzuführen, was den Gesamtwert des Unternehmens auf etwa 800 Milliarden Dollar hochrechnet. Musks Vermögen setzt sich größtenteils aus seinen Anteilen an Tesla und SpaceX zusammen. Während Tesla an der Börse notiert ist, wird SpaceX nicht öffentlich gehandelt, was die Bewertung des Unternehmens komplexer macht.
Die Schätzungen von "Forbes" und Bloomberg zu Musks Vermögen variieren, wobei "Forbes" Musk am Montag mit 677 Milliarden Dollar bewertete. Diese Entwicklungen zeigen, wie stark die Dynamik in der Technologie- und Automobilbranche ist und wie eng sie mit den persönlichen Vermögen ihrer Führungspersönlichkeiten verknüpft ist. Die Anleger bleiben optimistisch, dass Tesla und Musk weiterhin innovative Wege finden werden, um das Unternehmen voranzubringen.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,62 % und einem Kurs von 467,3EUR auf Nasdaq (18. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.
