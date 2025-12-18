Nordex Group sichert sich Mega-Aufträge: Windkraft boomt in Kanada und NRW!

Die Nordex Group hat kürzlich zwei bedeutende Aufträge im Bereich der Windenergie erhalten, die ihre Position auf dem internationalen Markt weiter stärken. Am 16. Dezember 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es einen Auftrag über 200 MW in der kanadischen Provinz New Brunswick erhalten hat. Dieser Auftrag umfasst die Lieferung von 34 N163/5.X-Turbinen, die speziell für kalte Klimazonen konzipiert sind. Die Turbinen werden auf 125 Meter hohen Stahlrohrtürmen installiert und sollen ab Mitte 2027 in Betrieb genommen werden. Zusätzlich zum Liefervertrag wurde ein 30-jähriger Servicevertrag abgeschlossen, der eine langfristige Wartung und Unterstützung der Anlagen sicherstellt. Manav Sharma, CEO von Nordex North America, betonte das kontinuierliche Wachstum der Nordex Group in Kanada und die zunehmende Priorität erneuerbarer Energien in der Region.

Einen Tag später, am 17. Dezember 2025, erhielt die Nordex Group einen weiteren Auftrag in Nordrhein-Westfalen. Hier wird das Unternehmen im Rahmen eines Repowering-Projekts insgesamt 106,8 MW installieren. Der Auftrag umfasst die Lieferung von zwölf Windenergieanlagen des Typs N163/6.X auf 164 Meter hohen Hybridtürmen sowie vier Anlagen des Typs N149/5.X auf 125 Meter hohen Stahlrohrtürmen. Auch hier wurde ein langfristiger Wartungsvertrag über 25 Jahre abgeschlossen. Jörg Tiemann, Geschäftsführer der Bürgerwind Hollich GmbH & Co. KG, hob die positive Erfahrung mit Nordex in der Vergangenheit hervor und betonte die vertrauensvolle Zusammenarbeit während der Vertragsverhandlungen.

Das Repowering-Projekt zielt darauf ab, ältere Windenergieanlagen durch moderne, leistungsstärkere Turbinen zu ersetzen, was die Effizienz und Stromerzeugungskapazität des Windparks erheblich steigert. Dies ist ein zentraler Bestandteil der Energiewende, da bestehende Standorte mit neuester Technologie aufgewertet werden. Die Bürgerwind Hollich Gruppe, die bereits mehrere Windenergieanlagen betreibt, wird durch die neue Gesellschaft, die für das Repowering-Projekt gegründet wurde, unterstützt.

Insgesamt hat die Nordex Group in ihrer Unternehmensgeschichte rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 7,3 Milliarden Euro. Mit über 10.400 Mitarbeitern und Produktionsstätten in mehreren Ländern ist Nordex gut positioniert, um die wachsende Nachfrage nach erneuerbaren Energien zu bedienen.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 28,79EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.