Trade Republic: Deutschlands wertvollstes Start-up mit 12,5 Milliarden Euro!

Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic, betont, dass die Kundenbasis des Unternehmens in den letzten 18 Monaten auf über 10 Millionen Nutzer gewachsen ist, die zusammen 150 Milliarden Euro verwalten. Die Finanzierungsrunde umfasste sowohl bestehende Investoren, wie den Founders Fund des US-Milliardärs Peter Thiel, als auch neue Geldgeber wie die US-Vermögensverwalter Fidelity und Wellington sowie den Staatsfonds GIC aus Singapur und die Investmentfirma Aglaé der Arnault-Familie.

Der Online-Broker Trade Republic hat sich nach eigenen Angaben zum wertvollsten deutschen Start-up entwickelt, mit einer aktuellen Bewertung von 12,5 Milliarden Euro. Diese Bewertung resultiert aus dem Verkauf von Firmenanteilen durch Frühphaseninvestoren und stellt eine mehr als doppelte Steigerung im Vergleich zur letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2022 dar, als das Unternehmen noch mit fünf Milliarden Euro bewertet wurde. Mit dieser neuen Bewertung überholt Trade Republic die Münchener Rüstungsfirma Helsing, die im Sommer mit zwölf Milliarden Euro taxiert wurde.

Trade Republic, der 2019 als Broker gestartet ist, hat während der Corona-Pandemie einen Boom erlebt. Seit 2023 verfügt das Unternehmen über eine Vollbanklizenz und bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen an, darunter Bezahlkarten, Girokonten und Kinderdepots. Mit niedrigen Gebühren für den Aktienhandel, hohen Tagesgeldzinsen und kostenfreien Sparplänen für Indexfonds (ETFs) hat sich Trade Republic als ernstzunehmender Konkurrent für etablierte Banken positioniert.

Trotz des Erfolgs sieht sich das Unternehmen jedoch wiederholt Kritik ausgesetzt, insbesondere hinsichtlich seines Kundenservices, da es keine physischen Filialen betreibt und ausschließlich über eine App agiert. Die neue Bewertung hat Trade Republic kein frisches Kapital eingebracht, ermöglicht es jedoch Frühphaseninvestoren, mit Gewinn auszusteigen, was den Druck auf das Unternehmen verringert, an die Börse zu gehen. Eine Börsennotierung ist derzeit nicht geplant, da Trade Republic nach eigenen Angaben seit drei Jahren profitabel ist und kein externes Kapital benötigt.

Das rasante Wachstum von Trade Republic hat auch andere Banken alarmiert. So planen die Sparkassen, ab Anfang 2026 ein vereinfachtes Angebot im Wertpapierhandel einzuführen, um mit Trade Republic konkurrieren zu können. Kunden sollen in der Sparkassen-App direkt Aktien und ETFs kaufen sowie ETF-Sparpläne mit wenigen Klicks anlegen können.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 631,5EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:44 Uhr) gehandelt.