Allianz-Aktie: 86 % Kurssteigerung – Wie geht es bis 2028 weiter?

Ein wesentlicher Faktor für den Kursanstieg ist die gestiegene Ertragskraft der Allianz. Der Konzern konnte in den letzten Jahren sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zulegen. Im laufenden Jahr erzielte die Allianz einen operativen Gewinn von 13,1 Milliarden Euro, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Für 2025 wird ein operativer Gewinn von mindestens 17 Milliarden Euro angestrebt, was die Zuversicht des Managements widerspiegelt.

In den letzten drei Jahren hat die Allianz-Aktie (WKN: 840400) eine beeindruckende Kurssteigerung von 86 % verzeichnet, was für einen DAX-Schwergewichtler bemerkenswert ist. Diese Performance könnte den Eindruck erwecken, dass der Münchener Versicherungskonzern sich in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend befindet. Die zentrale Frage bleibt jedoch, ob dieses Wachstum bis 2028 fortgesetzt werden kann oder ob es sich lediglich um einen vorübergehenden Aufschwung handelt.

Die Allianz profitiert derzeit von mehreren strukturellen Trends. Höhere Zinsen machen das Neugeschäft im Lebens- und Kapitalanlagensegment attraktiver, während die anhaltend hohe Nachfrage nach Versicherungs- und Vorsorgelösungen in Europa und den USA zu steigenden Beitragseinnahmen führt. Zudem sorgt die Inflation in Kombination mit einer hohen Preissetzungsmacht für zusätzliche Einnahmen. Der Wettbewerb in der Branche bleibt moderat, und die Digitalisierung steigert die Effizienz und senkt die Kosten.

Die zukünftige Entwicklung hängt jedoch stark von der geldpolitischen Lage der Zentralbanken und der makroökonomischen Stabilität ab. Solange die Zinsen stabil bleiben und geopolitische Risiken ausbleiben, könnte die Allianz weiterhin von diesen positiven Faktoren profitieren.

Trotz der starken Kursentwicklung zeigt die Bewertung der Aktie, dass sie keine überzogenen Prämien aufweist. Für 2026 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,7 und eine Dividendenrendite von 4,5 % erwartet. Diese Werte deuten auf ein attraktives Chance-Risiko-Profil für langfristig orientierte Anleger hin.

Allerdings ist es fraglich, ob die Allianz-Aktie erneut eine Performance von 86 % in drei Jahren erreichen kann. Ein Großteil der bisherigen Kursgewinne ist auf eine Erholung der Kapitalmärkte und eine Neubewertung europäischer Versicherer zurückzuführen, was nicht beliebig wiederholbar ist. Die Allianz ist als stabiler Cash-Generator positioniert, und selbst bei steigenden Gewinnen wäre ein erneuter Kursanstieg in dieser Größenordnung eher unrealistisch.

