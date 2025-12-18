Fresenius-Aktien im Aufwind: Analysten sehen Kursziel von 57 Euro!

Charttechnisch zeigt die Aktie von Fresenius ebenfalls vielversprechende Signale. Der aktuelle Kursanstieg hat den Korrekturtrend vom Jahreshoch von 50,74 Euro, das Ende Oktober erreicht wurde, durchbrochen. Eine kleine Hürde bleibt jedoch bei 50 Euro, bevor der Jahreshöchststand angegriffen werden kann.

Die Aktien von Fresenius haben am Montag einen Anstieg von über 3 Prozent auf 49 Euro verzeichnet. Aisyah Noor, Analystin der Investmentbank Morgan Stanley, bezeichnete die Papiere des Bad Homburger Unternehmens in ihrem Ausblick auf die Medizintechnikbranche in Europa als Branchenfavoriten. Noor sieht ein Kursziel von 57 Euro und erwartet, dass die Aktien auf das Niveau von 2018 zurückkehren könnten. Sie hebt hervor, dass eine zunehmende Wachstumsdynamik eine Neubewertung der Branche begünstigt, obwohl konjunkturelle Gegenwinde weiterhin Risiken für die Ergebnisse darstellen. Noor setzt auf einzigartige Anlagestorys und sieht diese neben der britischen Convatec insbesondere bei Fresenius, wo sie das robuste Wachstum, die abgesicherte Kostenentwicklung und die Optionen im Portfolio lobt.

Zusätzlich hat die britische Investmentbank Barclays die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" belassen und ein Kursziel von 58 Euro festgelegt. Analyst Hassan Al-Wakeel betont, dass das Umsatzziel von 1,6 Milliarden Euro bis 2030 im Biopharma-Geschäft über dem Basisszenario von 1,35 Milliarden Euro liegt. Er sieht das Biopharma-Geschäft der Tochtergesellschaft Kabi als einen wichtigen Umsatz- und Ergebnistreiber für Fresenius in der mittelfristigen Zukunft.

Insgesamt zeigen die positiven Einschätzungen von Morgan Stanley und Barclays, dass Fresenius gut positioniert ist, um von den Wachstumschancen in der Medizintechnik und im Biopharma-Bereich zu profitieren. Die Analysten heben die Stärken des Unternehmens hervor, während sie gleichzeitig auf die Herausforderungen hinweisen, die durch die allgemeine wirtschaftliche Lage entstehen können. Die Entwicklung der Fresenius-Aktien wird daher weiterhin genau beobachtet, insbesondere im Hinblick auf die Erreichung der angestrebten Kursziele und die Überwindung technischer Widerstände.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 47,54EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.