In der Mitteilung wird festgestellt, dass die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG am 9. Dezember 2025 eine SchwellenberÃ¼hrung von 4,74 % der Stimmrechte erreicht hat. Dies stellt eine signifikante VerÃ¤nderung dar, da in der letzten Mitteilung kein Stimmrechtsanteil verzeichnet war. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach Â§ 41 WpHG betrÃ¤gt 32.071.922.

Am 15. Dezember 2025 verÃ¶ffentlichte die Enapter AG eine Stimmrechtsmitteilung gemÃ¤ÃŸ Â§ 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung informiert Ã¼ber wesentliche Ã„nderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Die Enapter AG hat ihren Sitz in Hamburg und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 391200JIZN9JYP440O07 registriert.

ZusÃ¤tzlich wurde am 16. Dezember 2025 eine weitere Mitteilung verÃ¶ffentlicht, die die Stimmrechtsanteile von Sebastian-Justus Schmidt betrifft. Hierbei wurde eine ErhÃ¶hung auf 31,74 % festgestellt, was eine Reduktion im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der 47,60 % vermerkt waren. Die Anteile setzen sich aus 29,80 % direkten Stimmrechten und 1,93 % aus Instrumenten zusammen.

Am 17. Dezember 2025 folgte eine dritte Mitteilung, die erneut die Stimmrechtsanteile von Sebastian-Justus Schmidt behandelt. Hierbei wurde ein RÃ¼ckgang auf 26,17 % festgestellt. Die Anteile setzen sich aus 24,24 % direkten Stimmrechten und 1,93 % aus Instrumenten zusammen. In dieser Mitteilung wird auch Wilhelm K. T. Zours erwÃ¤hnt, der Ã¼ber die Latonba AG 3,74 % der Stimmrechte hÃ¤lt.

Die Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dienen der Transparenz im Aktienhandel. Die Enapter AG hat sich verpflichtet, alle relevanten Informationen Ã¼ber StimmrechtsÃ¤nderungen zeitnah zu verÃ¶ffentlichen, um den Anforderungen des WpHG gerecht zu werden. Die EQS Group, die fÃ¼r die Ãœbermittlung der Mitteilungen verantwortlich ist, bietet einen Service zur Verbreitung von Unternehmensnachrichten und Finanzinformationen.

Insgesamt zeigen die Stimmrechtsmitteilungen der Enapter AG eine dynamische Entwicklung der EigentumsverhÃ¤ltnisse und Stimmrechtsanteile, die fÃ¼r Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung sind.

Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 1,863EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.