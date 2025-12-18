    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsEnapter AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu Enapter
    Enapter AG: Stimmrechtsanteile im Wandel â€“ Wichtige Ã„nderungen 2025!

    Am 15. Dezember 2025 verÃ¶ffentlichte die Enapter AG eine Stimmrechtsmitteilung gemÃ¤ÃŸ Â§ 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung informiert Ã¼ber wesentliche Ã„nderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens. Die Enapter AG hat ihren Sitz in Hamburg und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 391200JIZN9JYP440O07 registriert.

    In der Mitteilung wird festgestellt, dass die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG am 9. Dezember 2025 eine SchwellenberÃ¼hrung von 4,74 % der Stimmrechte erreicht hat. Dies stellt eine signifikante VerÃ¤nderung dar, da in der letzten Mitteilung kein Stimmrechtsanteil verzeichnet war. Die Gesamtzahl der Stimmrechte nach Â§ 41 WpHG betrÃ¤gt 32.071.922.

    ZusÃ¤tzlich wurde am 16. Dezember 2025 eine weitere Mitteilung verÃ¶ffentlicht, die die Stimmrechtsanteile von Sebastian-Justus Schmidt betrifft. Hierbei wurde eine ErhÃ¶hung auf 31,74 % festgestellt, was eine Reduktion im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der 47,60 % vermerkt waren. Die Anteile setzen sich aus 29,80 % direkten Stimmrechten und 1,93 % aus Instrumenten zusammen.

    Am 17. Dezember 2025 folgte eine dritte Mitteilung, die erneut die Stimmrechtsanteile von Sebastian-Justus Schmidt behandelt. Hierbei wurde ein RÃ¼ckgang auf 26,17 % festgestellt. Die Anteile setzen sich aus 24,24 % direkten Stimmrechten und 1,93 % aus Instrumenten zusammen. In dieser Mitteilung wird auch Wilhelm K. T. Zours erwÃ¤hnt, der Ã¼ber die Latonba AG 3,74 % der Stimmrechte hÃ¤lt.

    Die Mitteilungen sind Teil der gesetzlichen Meldepflichten und dienen der Transparenz im Aktienhandel. Die Enapter AG hat sich verpflichtet, alle relevanten Informationen Ã¼ber StimmrechtsÃ¤nderungen zeitnah zu verÃ¶ffentlichen, um den Anforderungen des WpHG gerecht zu werden. Die EQS Group, die fÃ¼r die Ãœbermittlung der Mitteilungen verantwortlich ist, bietet einen Service zur Verbreitung von Unternehmensnachrichten und Finanzinformationen.

    Insgesamt zeigen die Stimmrechtsmitteilungen der Enapter AG eine dynamische Entwicklung der EigentumsverhÃ¤ltnisse und Stimmrechtsanteile, die fÃ¼r Investoren und Marktbeobachter von Bedeutung sind.



    Enapter

    +2,96 %
    -8,61 %
    +0,79 %
    -13,57 %
    -52,61 %
    -87,18 %
    -93,16 %
    -99,93 %
    ISIN:DE000A255G02WKN:A255G0

    Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 1,863EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.



