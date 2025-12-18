Bundeskartellamt genehmigt Leopard 3: Rüstungsallianz zwischen KNDS und Rheinmetall!

Die beiden Unternehmen haben eine lange Geschichte der Zusammenarbeit, insbesondere im Zusammenhang mit dem Leopard 2, der seit 1979 produziert wird. KNDS hat kürzlich eine neue Version des Leopard 2 vorgestellt, die bereits zahlreiche Bestellungen aus verschiedenen Ländern erhalten hat. Rheinmetall ist als Lieferant für die 120-mm-Kanone und Munition am Leopard 2 beteiligt und arbeitet an einer neuen 130-mm-Kanone, die möglicherweise auch für den Leopard 3 verwendet wird. Zudem hat Rheinmetall den KF51 "Panther" entwickelt, der bereits internationale Bestellungen erhalten hat und damit dem MGCS-Projekt zuvor kam.

Das Bundeskartellamt hat den beiden Rüstungsunternehmen KNDS Deutschland und Rheinmetall die gemeinsame Entwicklung eines neuen Kampfpanzers genehmigt, der in der Militärfachpresse als "Leopard 3" bezeichnet wird. Dieses Projekt soll als Übergangslösung bis zur geplanten Auslieferung des deutsch-französischen Panzers MGCS (Main Ground Combat System) im Jahr 2045 dienen. Laut dem Bundeskartellamt sind beide Unternehmen nicht in der Lage, die Anforderungen allein zu erfüllen, und eine Wettbewerbsbeeinträchtigung ist nicht zu erwarten, so Behördenpräsident Andreas Mundt.

Parallel zu diesen Entwicklungen plant KNDS einen Börsengang, der für 2026 angestrebt wird, abhängig von den Marktbedingungen. Das Unternehmen, das aus der Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter hervorgegangen ist, könnte bei dem IPO eine Bewertung von rund 20 Milliarden Euro anstreben. Der neue Verwaltungsratschef Tom Enders, ehemaliger Airbus-Chef, betont, dass der Börsengang die Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen und den Zugang zu Kapitalmärkten erweitern soll.

Der Börsengang könnte auch Auswirkungen auf die Spekulationen über eine mögliche Fusion oder Übernahme durch Rheinmetall haben. Rheinmetall-Chef Armin Papperger hatte bereits einen Vorstoß unternommen, um bei KNDS einzusteigen, was jedoch in der Vergangenheit an politischen und personellen Fragen gescheitert war. Die Genehmigung des Gemeinschaftsprojekts durch das Bundeskartellamt könnte die Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen beeinflussen.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen im Rüstungssektor, dass sowohl KNDS als auch Rheinmetall bestrebt sind, ihre Position im Markt zu stärken und auf die wachsende Nachfrage nach modernen militärischen Fahrzeugen zu reagieren.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1.546EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.