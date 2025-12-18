    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundeskartellamt genehmigt Leopard 3: Rüstungsallianz zwischen KNDS und Rheinmetall!

    Bundeskartellamt genehmigt Leopard 3: Rüstungsallianz zwischen KNDS und Rheinmetall!
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Das Bundeskartellamt hat den beiden Rüstungsunternehmen KNDS Deutschland und Rheinmetall die gemeinsame Entwicklung eines neuen Kampfpanzers genehmigt, der in der Militärfachpresse als "Leopard 3" bezeichnet wird. Dieses Projekt soll als Übergangslösung bis zur geplanten Auslieferung des deutsch-französischen Panzers MGCS (Main Ground Combat System) im Jahr 2045 dienen. Laut dem Bundeskartellamt sind beide Unternehmen nicht in der Lage, die Anforderungen allein zu erfüllen, und eine Wettbewerbsbeeinträchtigung ist nicht zu erwarten, so Behördenpräsident Andreas Mundt.

    Die beiden Unternehmen haben eine lange Geschichte der Zusammenarbeit, insbesondere im Zusammenhang mit dem Leopard 2, der seit 1979 produziert wird. KNDS hat kürzlich eine neue Version des Leopard 2 vorgestellt, die bereits zahlreiche Bestellungen aus verschiedenen Ländern erhalten hat. Rheinmetall ist als Lieferant für die 120-mm-Kanone und Munition am Leopard 2 beteiligt und arbeitet an einer neuen 130-mm-Kanone, die möglicherweise auch für den Leopard 3 verwendet wird. Zudem hat Rheinmetall den KF51 "Panther" entwickelt, der bereits internationale Bestellungen erhalten hat und damit dem MGCS-Projekt zuvor kam.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    1.446,00€
    Basispreis
    1,16
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.627,56€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Parallel zu diesen Entwicklungen plant KNDS einen Börsengang, der für 2026 angestrebt wird, abhängig von den Marktbedingungen. Das Unternehmen, das aus der Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter hervorgegangen ist, könnte bei dem IPO eine Bewertung von rund 20 Milliarden Euro anstreben. Der neue Verwaltungsratschef Tom Enders, ehemaliger Airbus-Chef, betont, dass der Börsengang die Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen und den Zugang zu Kapitalmärkten erweitern soll.

    Der Börsengang könnte auch Auswirkungen auf die Spekulationen über eine mögliche Fusion oder Übernahme durch Rheinmetall haben. Rheinmetall-Chef Armin Papperger hatte bereits einen Vorstoß unternommen, um bei KNDS einzusteigen, was jedoch in der Vergangenheit an politischen und personellen Fragen gescheitert war. Die Genehmigung des Gemeinschaftsprojekts durch das Bundeskartellamt könnte die Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen beeinflussen.

    Insgesamt zeigen die Entwicklungen im Rüstungssektor, dass sowohl KNDS als auch Rheinmetall bestrebt sind, ihre Position im Markt zu stärken und auf die wachsende Nachfrage nach modernen militärischen Fahrzeugen zu reagieren.



    Rheinmetall

    +0,65 %
    -5,19 %
    -11,05 %
    -20,02 %
    +147,81 %
    +678,37 %
    +1.679,38 %
    +2.318,88 %
    +66.732,11 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 1.546EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bundeskartellamt genehmigt Leopard 3: Rüstungsallianz zwischen KNDS und Rheinmetall! Das Bundeskartellamt hat den beiden Rüstungsunternehmen KNDS Deutschland und Rheinmetall die gemeinsame Entwicklung eines neuen Kampfpanzers genehmigt, der in der Militärfachpresse als "Leopard 3" bezeichnet wird. Dieses Projekt soll als …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     