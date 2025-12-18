Stabilus SE startet 20 Mio. Euro Aktienrückkauf – Vertrauen zurückgewinnen!
Der Autozulieferer Stabilus SE, mit Sitz in Koblenz, plant ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 20 Millionen Euro, um das Vertrauen seiner Aktionäre zu stärken. Dieses Programm, das voraussichtlich Mitte Januar 2026 beginnen und bis Januar 2027 laufen soll, umfasst den Rückkauf von etwa 990.099 Aktien, was rund vier Prozent des Grundkapitals entspricht. Diese Entscheidung folgt auf einen schwachen Ausblick für das kommende Geschäftsjahr und eine signifikante Dividendenkürzung, die bei den Investoren auf Unmut stieß. In der Folge fiel der Aktienkurs von Stabilus in diesem Jahr um etwa ein Drittel.
Die Rückkaufaktion wird über die Handelsplattform Xetra durchgeführt, wobei der Kaufpreis den am jeweiligen Handelstag ermittelten Kurs nicht um mehr als 10 Prozent über- oder unterschreiten darf. Stabilus hat sich verpflichtet, die zurückgekauften Aktien für gesetzlich zulässige Zwecke zu verwenden, die in der Hauptversammlung vom 15. Februar 2023 genehmigt wurden. Das Unternehmen plant, die Rückkäufe über ein beauftragtes Kreditinstitut durchzuführen, das unabhängig von Stabilus agiert.
Zusätzlich wird am 4. Februar 2026 eine ordentliche Hauptversammlung stattfinden, bei der unter anderem der Jahresabschluss und die Verwendung des Bilanzgewinns zur Abstimmung stehen. Der Vorstand schlägt vor, eine Dividende von 0,35 Euro pro Aktie auszuschütten, was insgesamt etwa 8,65 Millionen Euro ausmacht. Die Hauptversammlung wird auch die Entlastung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds behandeln.
Die Stabilus SE sieht sich derzeit mit Herausforderungen konfrontiert, die sich in einem schwachen Geschäftsausblick und einem signifikanten Rückgang des Aktienkurses widerspiegeln. Das Unternehmen versucht, durch das Rückkaufprogramm und die bevorstehende Hauptversammlung das Vertrauen der Aktionäre zurückzugewinnen und eine positive Signalwirkung auf den Markt zu erzeugen. Trotz der aktuellen Schwierigkeiten bleibt Stabilus optimistisch, dass die Maßnahmen zur Stabilisierung des Unternehmens beitragen werden.
Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 19,91EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.
