Euro unter Druck: Volatile Entwicklung nach US-Arbeitsmarktbericht!

Der Euro hat in den letzten Tagen eine volatile Entwicklung durchlaufen, insbesondere nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts. Am Montag fiel der Eurokurs auf etwa 1,1752 US-Dollar zurück, nachdem er zuvor kurzzeitig über 1,18 Dollar gestiegen war, was den höchsten Stand seit Ende September darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1776 Dollar fest. Der Dollar wurde zu einem Kurs von 0,8491 Euro gehandelt.

Die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts fiel gemischt aus: Der Beschäftigungsanstieg übertraf die Erwartungen, während die Arbeitslosenquote ebenfalls anstieg und die Stundenlöhne schwächer als prognostiziert ausfielen. Diese gemischten Signale führten dazu, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) im Januar auf etwa 24 Prozent geschätzt wird. Experten wiesen darauf hin, dass trotz der Anzeichen einer Abschwächung des Arbeitsmarktes eine signifikante Lockerung der Geldpolitik unwahrscheinlich sei. Kay Haigh von Goldman Sachs Asset Management betonte, dass die Fed aufgrund der Unsicherheiten durch den Regierungsstillstand den Daten nicht zu viel Bedeutung beimessen wird.