Euro unter Druck: Volatile Entwicklung nach US-Arbeitsmarktbericht!
Der Euro hat in den letzten Tagen eine volatile Entwicklung durchlaufen, insbesondere nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts. Am Montag fiel der Eurokurs auf etwa 1,1752 US-Dollar zurück, nachdem er zuvor kurzzeitig über 1,18 Dollar gestiegen war, was den höchsten Stand seit Ende September darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1776 Dollar fest. Der Dollar wurde zu einem Kurs von 0,8491 Euro gehandelt.
Die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts fiel gemischt aus: Der Beschäftigungsanstieg übertraf die Erwartungen, während die Arbeitslosenquote ebenfalls anstieg und die Stundenlöhne schwächer als prognostiziert ausfielen. Diese gemischten Signale führten dazu, dass die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) im Januar auf etwa 24 Prozent geschätzt wird. Experten wiesen darauf hin, dass trotz der Anzeichen einer Abschwächung des Arbeitsmarktes eine signifikante Lockerung der Geldpolitik unwahrscheinlich sei. Kay Haigh von Goldman Sachs Asset Management betonte, dass die Fed aufgrund der Unsicherheiten durch den Regierungsstillstand den Daten nicht zu viel Bedeutung beimessen wird.
In der Eurozone belasteten schwächer als erwartete Konjunkturdaten den Eurokurs nicht. Der Einkaufsmanagerindex für Dezember zeigte eine unerwartete Verschlechterung der Unternehmensstimmung, signalisiert jedoch weiterhin wirtschaftliches Wachstum. Am Montag bewegte sich der Euro im frühen Handel bei 1,1736 Dollar, was dem Niveau vom Freitagabend entsprach. Charttechnische Faktoren könnten in der kommenden Woche für Bewegung sorgen, da der Euro die Hürden bei 1,17 und 1,1728 Dollar überwunden hat. Analysten sehen Potenzial bis zu den Hochs von 1,1820/29 Dollar oder sogar dem Jahreshoch von 1,1919 Dollar.
Für die Finanzmärkte wird die Woche vor Weihnachten entscheidend, da wichtige Konjunkturdaten, einschließlich des US-Arbeitsmarktes und der Inflation für November, veröffentlicht werden. In der Eurozone stehen ebenfalls bedeutende Frühindikatoren an, darunter die Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag, bei der ein unveränderter Leitzins erwartet wird. Die EZB wird zudem neue Prognosen bis ins Jahr 2028 vorlegen, was zusätzliche Aufmerksamkeit auf die zukünftige Geldpolitik lenken könnte.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 1,175USD auf Forex (18. Dezember 2025, 07:46 Uhr) gehandelt.
