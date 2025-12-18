    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNoratis AktievorwärtsNachrichten zu Noratis
    Noratis AG beantragt Schutzschirmverfahren: Zukunft in Gefahr?

    Die Noratis AG hat am 15. Dezember 2025 beim Amtsgericht Frankfurt einen Antrag auf Eröffnung eines Schutzschirmverfahrens gestellt. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem der Vorstand aufgrund unzureichender Verhandlungsergebnisse mit den finanzierenden Banken und anderen Partnern zu der Einschätzung gelangte, dass eine außergerichtliche Restrukturierung nicht kurzfristig umsetzbar sei. Der Vorstand sieht in der aktuellen Situation eine Gefährdung für den nachhaltigen Fortbestand der Noratis AG und ihrer Tochtergesellschaften, mit Ausnahme der Noratis Habitat GmbH, die nicht von dem Verfahren betroffen ist.

    Die Noratis AG, die im Bereich der Immobilienverwaltung tätig ist, hat ein Restrukturierungskonzept erarbeitet und befindet sich in einem intensiven Dialog mit potenziellen Kapitalgebern sowie ihren Großaktionären. Ziel des Schutzschirmverfahrens ist es, die Geschäftstätigkeiten der Unternehmensgruppe fortzusetzen und eine Sanierung zu ermöglichen. Wesentliche Stakeholder haben signalisiert, dass sie bereit sind, das Gesamtkonzept zu unterstützen.

    Am 16. Dezember 2025 wurde das Schutzschirmverfahren vom Amtsgericht Frankfurt genehmigt, und ein vorläufiger Sachwalter wurde bestellt. Dies stellt einen wichtigen Schritt in der Restrukturierung der Noratis AG dar, die sich in einer angespannten finanziellen Lage befindet. Analysten und Investoren äußern sich besorgt über die langfristige Perspektive des Unternehmens, insbesondere da das Vermietungsgeschäft als nicht profitabel angesehen wird und umfangreiche Investitionen erforderlich wären, um die Rentabilität zu steigern.

    Die aktuelle Marktsituation zeigt, dass die Aktienkurse der Noratis AG trotz der negativen Nachrichten steigen, während die Anleihen signalisieren, dass das Eigenkapital des Unternehmens negativ ist. Dies wirft Fragen zur finanziellen Stabilität und zur Zukunft des Unternehmens auf. Experten sind der Meinung, dass ohne signifikante Zinssenkungen und eine grundlegende Neuausrichtung des Geschäftsmodells die Noratis AG Schwierigkeiten haben wird, sich auf dem Markt zu behaupten.

    Insgesamt steht die Noratis AG vor einer herausfordernden Phase, in der die Umsetzung des Restrukturierungskonzepts entscheidend für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens sein wird. Die nächsten Schritte im Schutzschirmverfahren werden mit Spannung erwartet, da sie maßgeblich über die Fortführung der Geschäftstätigkeiten entscheiden könnten.



    Noratis

    +15,74 %
    -19,62 %
    +1,60 %
    -74,60 %
    -83,92 %
    -97,53 %
    -98,52 %
    -98,91 %
    ISIN:DE000A2E4MK4WKN:A2E4MK

    Die Noratis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,234EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
