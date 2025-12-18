    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise
    Norwegisches Finanzministerium erhöht Stimmrechtsanteil an Symrise AG!

    Foto: Symrise

    Am 15. Dezember 2025 veröffentlichte die Symrise AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die über EQS News verbreitet wurde. Diese Mitteilung informiert über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, insbesondere über den Erwerb von Aktien durch das norwegische Finanzministerium, das im Namen des Staates Norwegen handelt.

    Laut der Mitteilung hat Norges Bank, die Zentralbank Norwegens, am 9. Dezember 2025 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil beträgt nun 3,00398 %, was eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 2,95 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte bei Symrise AG beläuft sich auf 139.772.054.

    Die Mitteilung gibt auch detaillierte Informationen zu den Stimmrechtsbeständen. Demnach hält Norges Bank direkt 4.198.728 Stimmrechte, was 3 % entspricht. Darüber hinaus werden auch Instrumente aufgeführt, die Stimmrechte beinhalten, darunter Aktien, die verliehen wurden, sowie Contracts for Difference (CFDs). Diese Instrumente tragen zusätzlich 0,34 % zu den Stimmrechten bei, was den Gesamtanteil auf 3,34 % erhöht.

    In der Mitteilung wird zudem darauf hingewiesen, dass der Mitteilungspflichtige, das norwegische Finanzministerium, keine anderen Unternehmen beherrscht, die Stimmrechte an der Symrise AG halten. Dies unterstreicht die Unabhängigkeit der Norges Bank in Bezug auf die Stimmrechtsausübung.

    Zusätzlich zur Stimmrechtsmitteilung kündigte die Symrise AG am 17. Dezember 2025 die bevorstehenden Veröffentlichungen ihrer Finanzberichte an. Der Jahresfinanzbericht sowie der Konzern-Jahresfinanzbericht werden am 4. März 2026 veröffentlicht. Zudem sind Quartalsberichte für das erste und zweite Halbjahr 2026 geplant, die am 29. April und 28. Oktober 2026 erscheinen werden. Diese Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zugänglich sein.

    Die Stimmrechtsmitteilung und die Ankündigung der Finanzberichte sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Symrise AG als börsennotiertes Unternehmen erfüllen muss, um Transparenz und Informationspflichten gegenüber Investoren und der Öffentlichkeit sicherzustellen.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    
