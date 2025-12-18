HelloFresh: Aktienrückkauf und sinkendes Kursziel – Was Anleger wissen müssen!

Im Zeitraum vom 8. bis 12. Dezember 2025 wurden im Rahmen des Rückkaufprogramms insgesamt 352.507 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen wurden über die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG auf der Handelsplattform Xetra abgewickelt. Die einzelnen Handelstage und die entsprechenden Kaufpreise variieren, wobei der volumengewichtete durchschnittliche Kaufpreis zwischen 5,5615 und 5,9854 Euro pro Aktie lag.

Am 15. Dezember 2025 veröffentlichte die HelloFresh SE eine Kapitalmarktinformation über den Rückkauf eigener Aktien, die im Rahmen der geltenden EU-Verordnungen bekannt gegeben wurde. Der Vorstand der Gesellschaft hatte bereits am 23. Dezember 2024, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen, das vom 2. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 laufen sollte. Am 13. August 2025 wurde dieses Programm bis zum 31. Dezember 2026 verlängert und erweitert.

Die HelloFresh SE stellt weitere Informationen zu diesem Rückkaufprogramm auf ihrer Investor Relations-Website zur Verfügung, wo Anleger detaillierte Einblicke in die Transaktionen und das Programm erhalten können.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für die Aktien von HelloFresh von 8 auf 7 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Equal Weight" belassen wurde. Analyst Andrew Ross analysierte die Barclaycard-Kreditkartendaten seit Oktober und stellte fest, dass die Ausgaben für Kochboxen in den USA zurückgegangen sind. Besonders besorgniserregend sei der anhaltend schwache Trend bei Fertigmenüs. Infolgedessen passte Ross seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 leicht nach unten an, obwohl er die Bewertung der Aktien als günstig erachtet.

Die aktuelle Marktlage und die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Ergebnisse stellen für HelloFresh eine Herausforderung dar. Während das Unternehmen weiterhin Aktien zurückkauft, um den Wert für die Aktionäre zu steigern, zeigen die Analystenmeinungen, dass es Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Umsatzentwicklung gibt. Die Situation erfordert von Investoren und dem Management eine sorgfältige Beobachtung der Markttrends und der Verbraucherpräferenzen, um die Strategie entsprechend anzupassen.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 5,854EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.