    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    HelloFresh: Aktienrückkauf und sinkendes Kursziel – Was Anleger wissen müssen!

    HelloFresh: Aktienrückkauf und sinkendes Kursziel – Was Anleger wissen müssen!
    Foto: HelloFresh

    Am 15. Dezember 2025 veröffentlichte die HelloFresh SE eine Kapitalmarktinformation über den Rückkauf eigener Aktien, die im Rahmen der geltenden EU-Verordnungen bekannt gegeben wurde. Der Vorstand der Gesellschaft hatte bereits am 23. Dezember 2024, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen, das vom 2. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 laufen sollte. Am 13. August 2025 wurde dieses Programm bis zum 31. Dezember 2026 verlängert und erweitert.

    Im Zeitraum vom 8. bis 12. Dezember 2025 wurden im Rahmen des Rückkaufprogramms insgesamt 352.507 Aktien zurückgekauft. Die Transaktionen wurden über die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG auf der Handelsplattform Xetra abgewickelt. Die einzelnen Handelstage und die entsprechenden Kaufpreise variieren, wobei der volumengewichtete durchschnittliche Kaufpreis zwischen 5,5615 und 5,9854 Euro pro Aktie lag.

    Die HelloFresh SE stellt weitere Informationen zu diesem Rückkaufprogramm auf ihrer Investor Relations-Website zur Verfügung, wo Anleger detaillierte Einblicke in die Transaktionen und das Programm erhalten können.

    Parallel zu diesen Entwicklungen hat die britische Investmentbank Barclays das Kursziel für die Aktien von HelloFresh von 8 auf 7 Euro gesenkt, während die Einstufung auf "Equal Weight" belassen wurde. Analyst Andrew Ross analysierte die Barclaycard-Kreditkartendaten seit Oktober und stellte fest, dass die Ausgaben für Kochboxen in den USA zurückgegangen sind. Besonders besorgniserregend sei der anhaltend schwache Trend bei Fertigmenüs. Infolgedessen passte Ross seine operativen Ergebnisschätzungen für 2026 leicht nach unten an, obwohl er die Bewertung der Aktien als günstig erachtet.

    Die aktuelle Marktlage und die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Ergebnisse stellen für HelloFresh eine Herausforderung dar. Während das Unternehmen weiterhin Aktien zurückkauft, um den Wert für die Aktionäre zu steigern, zeigen die Analystenmeinungen, dass es Bedenken hinsichtlich der zukünftigen Umsatzentwicklung gibt. Die Situation erfordert von Investoren und dem Management eine sorgfältige Beobachtung der Markttrends und der Verbraucherpräferenzen, um die Strategie entsprechend anzupassen.



    HelloFresh

    +0,17 %
    +4,20 %
    +1,65 %
    -25,17 %
    -52,83 %
    -72,58 %
    -90,22 %
    -52,60 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,91 % und einem Kurs von 5,854EUR auf Lang & Schwarz (18. Dezember 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HelloFresh: Aktienrückkauf und sinkendes Kursziel – Was Anleger wissen müssen! Am 15. Dezember 2025 veröffentlichte die HelloFresh SE eine Kapitalmarktinformation über den Rückkauf eigener Aktien, die im Rahmen der geltenden EU-Verordnungen bekannt gegeben wurde. Der Vorstand der Gesellschaft hatte bereits am 23. Dezember …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     